То есть, сия дама с помощью расходного материала — украинцев, получается, решила взять реванш за поражение нацистской Германии в 1945 году.

Как там в «Служебном романе» Новосельцев говорил «самодуре» начальнице: «Мы вас любим... в глубине души... где-то очень глубоко...». Так вот, где-то глубоко в немецких политиках сидит Гитлер и ждет своего часа.

Короче, Россию вроде как в очередной раз обманули, как и с тем, что не будет расширения НАТО. Только вот «меркели» не учли: Владимир Путин не Горбачев и не Ельцин, да и страна совсем не та.

Президент России отметил, что не ожидал такое услышать от бывшего канцлера Германии, поскольку всегда исходил из того, что руководство ФРГ ведет себя в отношениях с нашей страной искренне.

Владимир Путин добавил, что такое высказывание Меркель говорит о том, что Россия правильно сделала, начав спецоперацию, потому что Минские соглашения никто не собирался исполнять.

Напомним, что есть Минские соглашения с помощью NEWS. ru. Это — ряд мер, которые необходимо было принять для урегулирования конфликта в Донбассе. Пакет документов принят в 2014–2015 годах.

Отправной точкой событий стал так называемый Евромайдан 2014 года. Этот политический и поначалу мирный протест перерос в вооруженные столкновения и привел к государственному перевороту, свержению действующего президента Украины Виктора Януковича и установлению в стране нового режима, настроенного против России.

Жители Донецкой и Луганской областей Украины не приняли такую смену влоасти. На этих территориях были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики. 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. Независимость ДНР поддержали более 89% избирателей, а ЛНР — более 96%.

Поначалу ситуация развивалась в политическом русле, но постепенно конфликт привел к началу боевых действий на востоке Украины. Киев не признал новое руководство ДНР и ЛНР, а также их независимый статус. Регулярные украинские войска начали военную операцию для подавления гражданских протестов, назвав ее антитеррористической операцией.

Две украинские военные кампании оказались провальными. Ход военных действий привел к тому, что власти Украины были вынуждены заключить Минские соглашения.

В 2014 году председатель ОБСЕ выразил инициативу, по результатам которой для урегулирования военного конфликта была образована группа, состоявшая из представителей России, Украины и ОБСЕ.

Затем президент Украины Порошенко представил мирный план с гарантиями безопасности для всех участников переговоров и возможностью амнистии для тех, кто сложит оружие. Переговоры состоялись, но военные действия не прекращались, а интенсивность конфликта продолжала нарастать.

В сентябре 2014 года Владимир Путин предложил новый план по урегулированию конфликта между Украиной и самопровозглашенными республиками. Согласно плану, предполагалось прекратить наступления, отвести живую силу, военную технику на безопасное расстояние от населенных пунктов, произвести обмен пленными, открыть гуманитарные коридоры, начать восстанавливать инфраструктуру. Соблюдение условия прекращения боевых действий должно быть под международным контролем. План, предложенный Путиным, стал основой первых Минских соглашений.

Несмотря на договоренности, обстрелы в Донбассе продолжались. К началу 2015 года ситуация вновь обострилась.

Нужно было срочно урегулировать кризис. С этой целью в 2015 году прошла встреча лидеров четырех стран: России, Украины, Франции и Германии. Был утвержден новый пакет мер, включавший 13 пунктов. Минские соглашения по Украине должны были исполняться сторонами конфликта последовательно.

Короче, все должно было привести к миру. Этого не случилось. Да и не могло быть политического урегулирования. Как нам «пояснила» фрау Меркель она способствовала подписанию договоренностей ради того, чтобы Украина получила время на усиление своих позиций.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-канцлер Германии поступила «мелко и мерзко», сделав «выпад» в отношении Минских соглашений. «Если это так было бы, как она говорит, это отвратительно», — сказал «батька» в разговоре с Павлом Зарубиным в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире канала «Россия 1».

Он напомнил, что Минские соглашения и позиция Меркель на момент подписания «были очень серьезны».

«Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений», — отметила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

В интервью РИА Новости она подчеркнула, что «геополитический картельный сговор англо-американцев и их вассалов, Украины», который направлен на подготовку Киева к конфликту с Москвой, «подрывает доверие» к любым дальнейшим переговорам.

При всем этом, в России еще не перевелись люди, которые прислушиваются к канцлеру Германии Олафу Шольцу. А тот взял и обвинил Россию в нарушении международного права и призвал западные страны защищать свои ценности, не допустив нового разделения мира на блоки.

Хочет и дальше жить «истинным арийцем» с голубой кровью. А таким, как мы помним из истории (с благословения США), позволительно все: создавать концлагеря, сжигать «варваров» в печах, вырывать им зубы и сдирать кожу, охотиться на них, словно на зверей. Мерзость и цинизм!