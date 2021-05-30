Политическая партия «Единая Россия» (или, как ее еще называют — «партия власти») предоставила возможность каждому соотечественнику, соответствующему определенным критериям, попытать свои силы в политической борьбе.

«У нас не было времени даже уйти на несколько минут, чтобы перекусить — сокрушается председатель счетной комиссии избирательного участка № 620 по г. Назрань (участок расположен в Муниципальном дворце культуры города) Люба Баркинхоева. — К 12 часам мы зарегистрировали больше тысячи голосующих».

Претенденты на выдвижение в кандидаты в депутаты парламента (Народное Собрание) и Госдумы России прошли серьзное испытание, пройдя через сито многих барьеров, пока, сегодня не вышли на финишнуюю прямую, пояснил газете «Ингушетия» депутат Народного Собрания Ингушетии, ответственный за проведение очного предварительного голосования по г. Назрань Батыр Хамхоев.

«Были дебаты, праймериз, встречи кандидатов с избирателями, электронное голосование, каждый имел возможность озвучить свою программу. «Единая Россия» дает возможность участвовать в выборах всем своим сторонникам — не только членам партии. Честно говоря, такого ажиотажа, я давно не видел. Если раньше, например, после всех «отсевов» рейтингового или, попросту говоря — живого голосования у нас оставалось в итоге, порядка 60 кандидатов, то теперь их в три раза больше. Уверен, что чем больше выбора, тем больше шансов иметь в представительных органах власти наиболее достойных людей» — отметил Б. Хамхоев.