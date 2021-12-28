Парламент

Парламент — эффективная площадка для дискуссии

Народное собрание Ингушетии завершило осеннюю сессию

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Депутатский корпус, избранный по итогам голосования 17-19 сентября, собрался, чтобы провести заключительную встречу и закрыть осеннюю сессию 2021 г., подведя итоги деятельности законодательного органа.

Открыл мероприятие Глава региона Махмуд-Али Калиматов. В своем выступлении он в очередной раз подчеркнул, что на парламентариев возлагает большие надежды, связанные с организацией эффективной и полезной работы.

«Собрание депутатов — это коллегиальный орган, в котором представители всех фракций должны работать совместно, разрабатывая пути решения существующих проблем. Среди присутствующих в зале много новичков, которые впервые принимали участие в рассмотрении важных для республики вопросов в качестве депутатов. По итогам прошедших выборов ваш состав существенно обновился. Но при этом у нас соблюдён необходимый баланс между преемственностью и новаторством», — отметил руководитель субъекта.

Калиматов также рекомендовал активизировать работу комитета по бюджету и налогам, усилив взаимодействие с налоговой службой с целью развития фискальной политики, как одного из ключевых инструментов для подъема экономики региона.

По его словам, парламент должен коммуницировать со всеми представителями исполнительной власти Ингушетии, транслируя им истинные потребности жителей республики.

«Формирование бюджета — это ключевая задача, от которой зависит развитие республики. Принятый бюджет на предстоящие три года предполагает рассмотрение и финансирование всех системных вопросов. Это и здравоохранение, и образование, и реализация национальных проектов, и борьба с пандемией. Парламент — эффективная площадка для дискуссии на самые острые темы и выработки взвешенных решений. Депутаты ставят неудобные вопросы с одной простой целью — привлечь внимание исполнительной власти к реальным задачам и проектам. При этом нет времени для популизма. Мы должны соответствовать ожиданиям людей и их запросам, не казаться, а быть», — заявил в заключение выступления Глава республики.

Напомним, в сентябре прошли выборы в законодательный орган республики, и 1 октября уже провели первое заседание. В Народном собрании зарегистрированы 3 фракции: ВПП «Единая Россия», СПП «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и ЛДПР.

В период с 1 октября по 28 декабря текущего года проведено 7 заседаний, принято около 25 законов, поддержано принятие более 225 постановлений, рассмотрено 124 проекта федеральных законов, из которых поддержаны более 100.

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