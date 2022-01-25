Спикер Магомет Тумгоев представил депутатам нового полномочного представителя Главы региона в Народном собрании, начальника государственно-правового управления Администрации Главы и правительства Руслана Пугиева, пожелав ему успешной работы на новой должности.

Далее председатель комитета по госстроительству и законодательству Ислам Гадиев проинформировал об изменениях, вносимых в Закон республики «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».

Проектом закона предусматривается уточнение основных задач единой государственной системы — предупреждение и ликвидация ЧС, а также права граждан в указанной сфере; упорядочение определения границ зон чрезвычайных ситуаций и зон экстренного оповещения населения и финансовое обеспечение; предупреждение и ликвидация последствий ЧС; определение полномочий правительства Ингушетии в сфере государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Законопроект, разработанный комитетом по бюджету и налогам, «О внесении изменений в региональный закон «О Контрольно-счетной палате Ингушетии» представила зампред комитета Розат Долгиева.

Депутат отметила, что необходимость внесения изменений и дополнений в Закон Республики Ингушетия связана с тем, что внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований».

Так, Федеральным законом № 255-ФЗ устанавливается императивная норма об отнесении должностей председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа к государственным должностям субъекта Российской Федерации; определяется новый порядок назначения на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта РФ.

Кроме того, изменен порядок формирования штатной численности контрольно-счетного органа субъекта России, а также ряд других изменений.

В этой связи в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным разработан данный проект закона.

Пояснения по изменениям, затрагивающим Закон «Об образовании в Республике Ингушетия» дала председатель комитета по образованию, культуре и информационной политике Аза Хашиева. Она сообщила, что республиканский закон разработан с целью приведения в соответствие с федеральным. Он дополняется нормами, наделяющими органы государственной власти региона правами на предоставление государственной поддержки профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих.

В процессе совещания были рассмотрены законодательные инициативы Президента РФ, ФС РФ, Правительства РФ и законодательных собраний субъектов РФ, касающиеся совершенствования порядка создания и деятельности общин коренных малочисленных народов, Лесного кодекса РФ и отдельных законодательных актов России в части совершенствования арендных отношений и уточнения полномочий федеральных органов исполнительной власти.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Тумгоев поручил депутатам усилить взаимодействие с жителями избирательных округов, отметив, что прямое взаимодействие с жителями — одно из основных направлений в работе депутата.

«Мобильность депутатского корпуса является важным составляющим быстрого и эффективного реагирования на проблемы населения в различных сферах общественной жизни, — подчеркнул он. — Хочу вас настроить на то, что надо постоянно держать на контроле актуальные вопросы, связанные с программами по воде, здравоохранению, образованию, аграрному сектору».

«Прошу вас оперативно подключаться к решению вопросов, которые поднимают в своих обращениях наши избиратели. Необходимо доводить до людей информацию о проделанной депутатской работе. Мы должны оправдать чаяния и надежды наших земляков», — отметил спикер.

В этих целях председатель предложил назначить координаторов от Народного собрания и определить группы депутатов, контролирующих ситуацию по своим избирательным округам.