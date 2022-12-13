Но закон этот писан для воинов. Нацистами и потерявшими человеческий облик западными «демократами» он не читан, а если и так, то понят по-своему: «нам можно». Какие уж там международные договоры и организации, когда на кону поражение России? Здесь все средства хороши. Не зря же в феврале этого года канцлер Германии Шольц цинично усмехнулся, когда Президент России Владимир Путин сказал: «По нашим оценкам, то, что происходит в Донбассе сегодня, — это и есть геноцид». А после еще и умудрился добавить, что разговоры о геноциде в Донбассе «смехотворны».

Тысячи погибших в ДНР и ЛНР за восемь лет до спецоперации, в том числе женщины, дети, старики, — не в счет. Это не потери и не геноцид. Среди них же не было западников, представителей «высшей расы». Всякие «шольцы» рассуждали так вчера и сегодня продолжают, когда ВСУ обстреливают жилые кварталы в Донецке. Но снабжать оружием «пушечное мясо» (украинцев), надеясь на победу, становится уже проблематично, а гадкие улыбки постепенно спадают.

Минобороны страны 12 декабря сообщило о применении российскими войсками новейшей РСЗО «Торнадо-Г». Боевая работа системы залпового огня, которая является усовершенствованным вариантом РСЗО «Град», идет под Марьинкой в ДНР, где продолжаются боевые действия за то, чтобы отодвинуть линию фронта от столицы региона.

Реактивная система «Торнадо-Г» предназначена для поражения артиллерийских и минометных батарей, сил ПВО, объектов в тылу противника, живой силы и техники в местах сосредоточения. Машина оснащена автоматизированной системой наведения и управления огнем. Она представляет собой глубоко модернизированный вариант комплекса «Град». Обновленный проект подразумевает использование нескольких типов реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов, отмечает РИА «Новости».

Отодвинуть линию фронта от столицы ДНР — необходимо. 12 декабря украинские войска снова обстреляли районы Донецка, выпустив пять снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. Обстреляны населенный пункт Нетайлово, город Донецк (Куйбышевский, Киевский районы). Кроме того, обстрелам подверглись Майорск и Горловка, по населенным пунктам выпустили в общей сложности 13 снарядов калибром 155 миллиметров.

Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ Caesar, использующие снаряды такого калибра, напоминает РИА «Новости».

Также по центру Донецка продолжают бить «Грады». Учреждения культуры, которые, как и в любом городе, располагаются на центральных улицах, увы, с каждым часом пополняют список пострадавших от обстрелов зданий, пишет «Российская газета».

На этот раз осколки серьезно изуродовали легендарный Театр оперы и балета имени Соловьяненко. Между прочим, здание «Донбасс Оперы» считается памятником архитектуры, оно было построено еще до Великой Отечественной войны и с тех пор справедливо считается одним из самых красивых в столице республики.

Пострадавших нет, так как все донецкие учреждения культуры из-за участившихся обстрелов переведены на дистанционный режим работы.

Помимо Театра оперы и балета взрывная волна в минувшие выходные не обошла стороной и Донецкий дом работников культуры. Это уникальное учреждение, в котором встречаются поэты, музыканты, актеры. Недавно учреждение под «прилетами» отметило свое 70-летие.

Как рассказали «РГ» в управлении культуры Донецка, взрывная волна и раньше сотрясала очаг городской культуры, в этот раз здание лишилось сразу 11 окон. Сегодня рамы уже затянуты пленкой — чтобы сохранять тепло. Вставлять новые стекла здесь пока не рискуют — снаряды все чаще рвутся в непосредственной близости от Дома культработника. Сотрудники учреждения также отправлены по домам.

Между тем в Донецке, на площади Ленина, устанавливают зеленую красавицу — главную новогоднюю елку республики. Работы идут под обстрелами. «Наших людей не сломить», — пишут очевидцы, которые также делятся видео с площади в своих Telegram-каналах. Более того, в Донецке заработали и елочные базары.

Это тоже ответ Шольцу и прочим «ястребам войны», которые в очередной раз решили проверить на прочность Россию, забыв уроки истории.

Терроризирующие гражданское население ежедневные обстрелы «Градами» центра Донецка продолжаются, пишет Денис Григорюк (ИА «Аналитическая служба Донбасса»).

Что сами прекрасно умеют делать, тому и научили западные партнеры-инструкторы солдат ВСУ, по сути, тактике террористов, которых они взращивают с завидным постоянством в различных странах.

Примечательно, что в украинских пабликах ничего не меняется — «Россия бьет по оккупированному Донецку». Такие тезисы способны сработать только на совсем промытую аудиторию или российских либералов, которые на расстоянии умеют определять направление обстрела, даже не побывав в Донецке ни разу, зато умеют по снимку разбитого окна понять, что по центру били из Макеевки. Но в этом совсем нет никакой новости. Это данность, с которой нужно смириться и даже не обращать на нее внимания, отмечает Денис Григорюк.

По его словам, в очередной раз ударили туда, куда смогли дотянуться. Лишь бы поглубже в город, где больше всего людей. Желательно в такое время суток, когда побольше гражданских находятся на улице. Но ВСУ не гнушаются и ночными ударами по спящим жителям Донецка. Нужны жертвы в центре, так как это наверняка будет обсуждаться, люди будут чувствовать себя в опасности, ведь это же цель, не так ли?

Ведь не зря же выбран именно этот тип вооружения («Град»), который работает по «площадям». И судя по прилетам, какую-то конкретную мишень ВСУ не выбирают, ключевое — ударить, а там не имеет значения, куда конкретно попадет, важно, чтобы гражданская инфраструктура пострадала и как можно больше мирных жителей. Только за последнее время 80 человек умерли в результате террористических обстрелов ВСУ, раненых еще больше. С каждым днем эти цифры растут.

Тактика у украинских боевиков предельно простая — выезжают несколько (а быть может, и один) экипажей, отстреливают с десяток ракет и тут же покидают выбранную на этот удар точку. И это повторяется по несколько раз на дню. Именно в мобильности украинских боевиков заключается сложность ответного удара. Это подтверждают и военные корреспонденты.

Но есть и другое мнение. Автор сообщает о том, что военкор Александр Сладков приводит слова неназванного артиллериста, который недоумевает из-за отсутствия ответного огня. При этом он призывает к удару по Киеву, чтобы прекратить обстрелы центра Донецка.

«Я не понимаю, почему мы не отвечаем. Я не понимаю, что происходит. Это что, «двойной интеграл»?! Почему мы не можем стереть с лица земли место, откуда стреляют по Донецку? Ведь все возможности для этого есть», — говорит боец.

Он считает, что можно снять ядерную боеголовку с «Булавы» и неядерным зарядом «вдарить» по Банковой, где офис Зеленского. «Пока не уничтожим центр Киева, обстрелы Донецка будут продолжаться», — приводит слова артиллериста Сладков.

Между тем называющий себя президентом Украины Зеленский во время обращения к лидерам стран G7 назвал три шага, которые приблизят наступление мира на территории страны.

Заметьте, какой из них первый шаг: предоставление Киеву современных танков, артиллерии, снарядов, а также более реактивной артиллерии и дальнобойных ракет. То есть ему мало пролитой крови, он хочет еще.

Может, командующему СВО генералу армии Сергею Суровикину стоит прислушаться к артиллеристу и шарахнуть пару раз по Банковой в Киеве, чтобы Зеленский на себе почувствовал, что испытывают живущие под обстрелами жители Донецка?