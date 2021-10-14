Так, первым заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений стал заместитель руководителя исполкома Народного фронта по региональной работе Артем Бичаев. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева стала первым заместителем председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов. Член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич назначен первым заместителем председателя комитета по молодежной политике, заместителем руководителя фракции «Единая Россия». На пост заместителя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды назначена руководитель регионального исполкома в Свердловской области Жанна Рябцева.

Заместителем председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко. Координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая стала первым заместителем председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Заместителем председателя комитета по молодежной политике стал член Центрального штаба ОНФ Михаил Киселев.

Заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды стал Александр Коган, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология». Пост первого заместителя председателя комитета по обороне получил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Андрей Красов.

Заместителем председателя комитета по аграрным вопросам стала член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина. Пост заместителя председателя комитета по просвещению получил член регионального штаба ОНФ в Дагестане Нурбаганд Нурбагандов. Пост заместителя председателя комитета по просвещению получил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Пермском крае Ирина Ивенских. Первым заместителем председателя комитета по охране здоровья стал член регионального штаба в Астраханской области Леонид Огуль. Заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений стал руководитель проекта ОНФ «Поиск» Олег Леонов.