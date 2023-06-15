— Как мы знаем, в сентябре в единый день голосования в нашей республике, как и во многих регионах Российской Федерации, состоятся муниципальные выборы в органы местного самоуправления, — рассказала собеседница. — В соответствии с действующим законодательством региональные общественные палаты осуществляют общественное наблюдение за соблюдением избирательного законодательства и непосредственно за ходом голосования на избирательных участках. Мы сформировали общественный штаб по наблюдению за выборами, утвердили план его работы. В общественный штаб вошли члены Общественной палаты, представляющие различные сферы деятельности, общественные объединения и экспертное сообщество. Помимо меня, в штаб вошли Ламара Мирзоева, Роза Цицкиева, Дауд Мальсагов, Хава Мейриева, Анзор Горчханов, Беслан Илиев, Тимур Мартазанов.

Амерханова отметила, что основная задача общественного штаба в ближайшее время — провести обучающие семинары с кандидатами в общественные наблюдатели, сформировать корпус общественных наблюдателей и обеспечить реализацию в полном объеме избирательных прав граждан.