Новый детский сад-ясли на 80 мест строится и в г. Малгобеке. Дошкольное учреждение предназначено для посещения детей в возрасте от 3 до 7 лет. По проекту в здании детсадика будут групповые и игровые комнаты, раздевалки, спальни, буфет, санузлы, медблок, изостудия, кабинеты для музыкальных занятий. Объект включён в Народную программу партии «Единая Россия».

В рамках проекта «Партийный десант» член фракции «Единая Россия» в парламенте Ингушетии Харон Саутиев совместно с депутатами горсовета Малгобека проинспектировал ход строительства детского сада-яслей. В данное время строители вышли из нулевой проектной отметки на уровень первого этажа. Единороссы оценили качество строительства, ознакомились с объемом запланированных работ.

— Работы ведутся в рамках графика и в соответствии с проектно-сметной документацией, — рассказал газете «Ингушетия» Саутиев. — Строители обещают сдать объект в строй вовремя, то есть в сентябре текущего года.

По итогам инспекционного выезда участники мониторинга провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории города воинской славы.