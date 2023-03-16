Оно, в принципе, построено, осталось лишь навести глянец внутри помещений и на прилегающей территории.

— Новое здание участковой больницы рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену, — рассказал газете «Ингушетия» Магомед-Башир Муталиев. — В четырехэтажном здании расположатся кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами. По словам подрядчика, на данный момент работы завершены на 75%, объект будет сдан в строй в декабре текущего года.

По итогам проведенного мониторинга участники «партийного десанта» единороссов провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.