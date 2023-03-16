«Единая Россия»

Еще одна больница

«Партийный» десант единороссов проверил ход строительства участковой больницы в селе Кантышево Ингушетии

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Партийцы оценивают качество нового здания

Секретарь местного отделения партии в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев совместно с заместителем председателя Назрановского районного совета депутатов Магомедом Дударовым, главой с. п. Кантышево Магомедом Зурабовым и секретарем первичного отделения партии в населенном пункте Мурадом Чумаковым оценили качество нового здания участковой больницы, возведенного в сельском поселении Кантышево.

Оно, в принципе, построено, осталось лишь навести глянец внутри помещений и на прилегающей территории.

— Новое здание участковой больницы рассчитано на 60 койко-мест и 100 посещений в смену, — рассказал газете «Ингушетия» Магомед-Башир Муталиев. — В четырехэтажном здании расположатся кабинеты с современным медицинским оборудованием и палаты для пациентов со всеми удобствами. По словам подрядчика, на данный момент работы завершены на 75%, объект будет сдан в строй в декабре текущего года.

По итогам проведенного мониторинга участники «партийного десанта» единороссов провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

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