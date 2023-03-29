«Единая Россия»

К приему малышей все готово

«Партийный десант» оценил качество строительства детского сада в селе Кантышево Ингушетии

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Единороссы Назрановского района продолжают посещать стройплощадки, где строятся или готовятся к вводу в строй различные соцобъекты.

Так, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Назрановском районе Магомед-Башир Муталиев совместно с депутатами Назрановского районного совета проверили готовность к сдаче в эксплуатацию детского сада на 220 мест в сельском поселении Кантышево. Партийцы пообщались с подрядчиком и оценили качество строительства объекта.

— В здании созданы все условия для воспитанников, предусмотрены просторные спальни, игровые комнаты, спортивный зал, столовая, медблок, музыкальный класс и изостудия, — поделился впечатлениями с газетой «Ингушетия» Муталиев. — Работы завершены, объект готовится к приему малышей. Его открытие позволит сократить очереди в дошкольные учреждения в сельском поселении. Добавлю, что объект строился в рамках реализации Народной программы.

По итогам мониторинга его участники провели круглый стол, на котором обсудили реализацию Народной программы на территории Назрановского района.

 

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