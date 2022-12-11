Не остался в стороне и известный американский журнал Time, который назвал президента Украины «человеком года», разместив фото морды-лица на обложке. Можно считать это издание и солидным, но авторитет среди нормальных людей оно потеряло еще в 40-х годах прошлого века, когда вознесло Гитлера, но об этом ниже.

Все бы ничего, пусть человек любуется собой, если бы в это время у него в стране сотнями не гибли люди каждый день, а сама Украина, как государство, не разваливалась на глазах. Если западники выдвинули шоумена с этой целью, он справляется со своей задачей на отлично, а задвигать его обратно никто не собирается. Видимо, чтобы украинцев не озарила такая мысль (задвинуть), Зеленского таскают по видеосвязи из страны в страну, представители СМИ регулярно берут интервью, а всякие журналы выпячивают.

Поскольку на Западе «свобода слова», курируемые магнатами-политиками и спецслужбами журналисты, предпочитают не замечать, что этим клоуном люди уже накушались.

Алексей Зотьев в материале под заголовком «Журнал Time назвал Зеленского «человеком года» (публикует ИА «Аналитическая служба Донбасса») отмечает, что это «приз за геноцид».

По его словам, несмотря на геополитическое противостояние России и коллективного Запада, а также принципиальные противоречия, «всегда был ряд вопросов, по которым у нас не было расхождений. Как минимум, мы единодушно осуждали любое насилие над мирными жителями, опять же исходя из совместного опыта участия во Второй мировой войне, и выступали за недопустимость реабилитации нацизма и пересмотр итогов целого ряда исторических событий».

«Все изменилось в одночасье, когда коллективный Запад пошел в наступление на постсоветское пространство и начал отрицать те догмы, которые много лет считались незыблемыми. Именно в «далеком» 2014 году мы узнали, что «нацистов» можно и нужно называть «патриотами», а массовые убийства мирных граждан — «борьбой за независимость и демократические ценности». Именно тогда нам начали объяснять, что совершенно очевидные вещи, очевидные преступления против человечества — это «совсем не то, что нам кажется», — замечает Алексей Зотьев.

На его взгляд, «проблема в том, что одна подлость неизменно порождает другую. Сначала мы наблюдали за тем, как замалчивается целая череда страшнейших преступлений, а сегодня становимся очевидцами еще более кошмарных событий, в ходе которых происходит героизация преступников».

«Если втягивание в военный конфликт целого ряда государств можно считать примером масштабной мобилизации ресурсов, то тогда, однозначно, в этом деле Зеленский преуспел как никто другой. Если присваивать подобные почетные звания еще и за «системное сокращение населения планеты», то Зеленскому вряд ли смогут найти конкурентов и в данной номинации», — считает автор.

Алексей Зотьев напоминает, что были времена, когда обложку журнала Time украшал профиль одного из величайших преступников всех времен — Адольфа Гитлера. Это был далекий 1938 год. За этим памятным событием, которое по сей день не могут простить журналу многие по-настоящему цивилизованные люди, последовала невиданная до того момента консолидация народов Европы. Потом были трупы, десятки миллионов трупов ни в чем не повинных людей, Нюрнбергский трибунал и приговоры для тех, кто в свое время сплотился вокруг «человека года по версии журнала Time».

Автор уверен, что Зеленского и «людей, олицетворяющих дух Украины», ждет та же участь, которая в свое время постигла Гитлера и его соратников.

Впрочем, Запад этим не проймешь. Такое впечатление, что там здравомыслящих политиков и не осталось, даже казавшаяся прагматичной экс-канцлер Германии Меркель на днях выдала, что Минские соглашения были прикрытием, чтобы Украина хорошо подготовилась (в военном отношении), чтобы потом натравить ее на Россию.

О каких ценностях могут говорить безбожники, люди, которые одобряют «крестовый поход» на Украине? Страну «зачищают» от православных («Обыски в храмах УПЦ и аресты священников» — Анна Пономарева ИА «Аналитическая служба Донбасса»).

Рейды СБУ по монастырям и храмам канонической Украинской православной церкви курирует лично президент Зеленский, которому исполнители докладывают о результатах.

Анна Пономарева пишет, что рейды ведутся с конца ноября по всей Украине, сотрудники спецслужб третировали также одну из главных святынь — Киево-Печерскую лавру. По факту таких «мероприятий» неонацистские власти заводят многочисленные уголовные дела, допрашивают клир, арестовывают священников, осуждают их на долгие годы тюремного заключения.

При этом, как сообщает румынская газета Libertea, известно, что сотрудники СБУ подбрасывали улики священникам Черновицкой епархии УПЦ, поэтому доводы о связях с российскими спецслужбами выглядят весьма неубедительно.

Понятно, что такого рода сообщения западной общественностью игнорируются. В США и Европе позицию Киева активно поддерживают и откровенно выступают за раскол на Украине, разрыв духовных связей славянских народов и окончательное превращение ПЦУ в террористическую организацию, пропагандистского толка, которая вдохновляет на геноцид русских.

Более того, Зеленскому дано задание уничтожить авторитет УПЦ, а еще лучше — саму организацию, чем он сегодня и занимается. Неделю назад этот президент подписал указ, запрещающий деятельность религиозных организаций, якобы «аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации». На основании документа государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины уже начала «религиоведческую экспертизу устава УПЦ на наличие церковно-канонической связи с Московским патриархатом», чтобы принять «предусмотренные законом меры» с прицелом на запрет УПЦ.

Все это сопровождается усиливающейся кампанией, когда православные общины в некоторых регионах, преимущественно западных, насильно переводят в ведение ПЦУ. Более того, появилось еще одно бесовское ноу-хау. На днях раскольники вывесили объявление: «Уважаемые прихожане! В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведенные священниками Украинской православной церкви! Записаться на повторное крещение в ПЦУ можно у батюшки».

Очевидно, что причина такого подхода — тривиальная: собрать дополнительные финансы за требы. Однако повторное крещение — это нечто, даже с позиций безумных раскольников и тем более с точки зрения православных христиан. Но инициатор раскола — константинопольский патриарх Варфоломей — молчит, отмечает автор.

На фоне этого, Зеленский по версии журнала Time — «человек года». Остановите землю, чтобы столкнуть это существо, вместе со своими покровителями-сатанистами!