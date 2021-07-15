Статью руководителя государства опубликовали на русском и украинском языках 12 июля. В ней Президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Киева, попытался создать из нее «анти-Россию», а сейчас республика находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.

«Это очень важная и своевременная статья. В последнее время сложилось впечатление, что у России и Украины есть серьезные разногласия, хотя их нет. Путин очень правильно подчеркнул, что русские и украинцы являются единым народом», — подчеркнула Маргарита Лянге. По её словам, практически в каждой русской семье прослеживается украинский след.

«Моя мама выросла на Украине, хотя она русская. Она окончила украинскую школу, и прекрасно говорила на украинском языке. Это никому не мешало. Та стена, которая возникла между нашими странами в последние годы, является огромной трагедией», — сказала она.

Эксперт считает, что самые тяжелые проблемы всегда возникают в семье между самыми близкими людьми.

«Президент говорит об этом с огромной болью. Так говорят, когда в семье случается что-то тяжелое. Чем больше привязанность между людьми, тем сильнее бывают между ними ссоры и обиды. Путин говорит, что Россия открыта для диалога с Украиной. Но этот диалог сможет состояться только тогда, когда Киев будет отстаивать свои национальные интересы, а не быть марионеткой в борьбе разных сил с Россией», — отметила Маргарита Лянге.

Она акцентировала внимание на том, что было очень приятно слышать от Президента слова уважения к украинскому языку и традициям.

«Это очень важно. В России на уровне Конституции защищены языки народов России, и в том числе украинский. Вражда с Россией неприемлема для миллионов украинцев. Президент выразил слова тех, кто не может в Украине открыто об этом говорить. Нынешний официальный Киев просто не дает им этого сделать, люди боятся выражать свою позицию», — заявила Лянге.

Эксперт выделила слова Путина о том, что Россия всегда стремилась помогать Украине.

«Президент напомнил, что после распада СССР Россия всегда оказывала серьезную поддержку Украине. Не всегда это было экономически выгодно для России, но у нас долгое время были семейные отношения», — сказала она.

Лянге подчеркнула, что статья Путина является очень искренней.

«Президенту очень горько смотреть на то, как Украина все больше подвергается внешнему влиянию. В статье Путина прослеживается печаль человека, который очень по-доброму относится к Украине. Путин искренне любит Украину. Это отражает и отношение граждан России, потому что мы все тоже очень ее любим», — заключила эксперт.