Россия открыта для диалога с Украиной
Президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге прокомментировала статью Владимира Путина об Украине
Президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России Маргарита Лянге прокомментировала Газете. Ru статью Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».
Статью руководителя государства опубликовали на русском и украинском языках 12 июля. В ней Президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Киева, попытался создать из нее «анти-Россию», а сейчас республика находится не просто под полной зависимостью, а прямым внешним управлением.
«Это очень важная и своевременная статья. В последнее время сложилось впечатление, что у России и Украины есть серьезные разногласия, хотя их нет. Путин очень правильно подчеркнул, что русские и украинцы являются единым народом», — подчеркнула Маргарита Лянге. По её словам, практически в каждой русской семье прослеживается украинский след.
«Моя мама выросла на Украине, хотя она русская. Она окончила украинскую школу, и прекрасно говорила на украинском языке. Это никому не мешало. Та стена, которая возникла между нашими странами в последние годы, является огромной трагедией», — сказала она.
Эксперт считает, что самые тяжелые проблемы всегда возникают в семье между самыми близкими людьми.
«Президент говорит об этом с огромной болью. Так говорят, когда в семье случается что-то тяжелое. Чем больше привязанность между людьми, тем сильнее бывают между ними ссоры и обиды. Путин говорит, что Россия открыта для диалога с Украиной. Но этот диалог сможет состояться только тогда, когда Киев будет отстаивать свои национальные интересы, а не быть марионеткой в борьбе разных сил с Россией», — отметила Маргарита Лянге.
Она акцентировала внимание на том, что было очень приятно слышать от Президента слова уважения к украинскому языку и традициям.
«Это очень важно. В России на уровне Конституции защищены языки народов России, и в том числе украинский. Вражда с Россией неприемлема для миллионов украинцев. Президент выразил слова тех, кто не может в Украине открыто об этом говорить. Нынешний официальный Киев просто не дает им этого сделать, люди боятся выражать свою позицию», — заявила Лянге.
Эксперт выделила слова Путина о том, что Россия всегда стремилась помогать Украине.
«Президент напомнил, что после распада СССР Россия всегда оказывала серьезную поддержку Украине. Не всегда это было экономически выгодно для России, но у нас долгое время были семейные отношения», — сказала она.
Лянге подчеркнула, что статья Путина является очень искренней.
«Президенту очень горько смотреть на то, как Украина все больше подвергается внешнему влиянию. В статье Путина прослеживается печаль человека, который очень по-доброму относится к Украине. Путин искренне любит Украину. Это отражает и отношение граждан России, потому что мы все тоже очень ее любим», — заключила эксперт.