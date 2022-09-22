Обращение Президента России 21 сентября — такой удар, что Запад даже не знает, как реагировать. Эксперты, как попугаи, зациклились на том, что Путин недвусмысленно угрожает ядерной войной. Пытаются, если не замолчать, так хотя бы нивелировать, главное сказанное о суверенитете России и референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Путин отметил: «В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях до начала боевых действий проживало более семи с половиной миллионов человек. Многие из них вынуждены были стать беженцами, покинуть родной дом. А те, кто остался, — это порядка пяти миллионов человек — сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей.

Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам, не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою судьбу.

Подчеркну: мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов, для того чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим».

Четко и ясно: наша земля, наш народ и попробуйте, после волеизъявления людей посягнуть на территориальную целостность российского государства!

Самое лучше решение, безусловно, что голосование на названных территориях начнется уже 23 сентября. Хорошо известно, что на самом деле и народные республики Донбасса, и Запорожская и Херсонская области давно готовились к референдумам без привязки к конкретной дате, перенимали опыт регионов и России в целом, общались с представителями ЦИК нашей страны, изучали зарекомендовавшие себя практики.

С организационной точки зрения никаких трудностей не возникнет, все давно готово. Сейчас тянуть с голосованием — значит помогать врагу подготовить провокации и ставить под угрозу жизни жителей. Сегодня противник застигнут врасплох.

Принято абсолютно правильное решение проводить голосование не одномоментно, а в течение пяти дней, в том числе — рабочих и выходных. Это позволит использовать разные форматы голосования, наиболее удобные и безопасные для жителей. Все эти форматы уже используются на выборах в других странах, в том числе и в России. Они зарекомендовали себя с точки зрения легитимности и удобства для избирателей.

Основные форматы не предусматривают присутствия жителей на конкретных стационарных избирательных участках, применяются выездные, дистанционные форматы. Это делается для того, чтобы защитить людей, дезориентировать киевских и натовских террористов, не давать им мишени для атак. Незамедлительное многодневное голосование позволит жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей спокойно осуществить волеизъявление. А свое решение они уже давно приняли. На Западе это хорошо знают, поэтому и истерика.

Присутствие наблюдателей позволит сделать процесс голосования открытым. Даже несмотря на тяжелую обстановку в регионах, принято решение о доступе наблюдателей, в том числе — международных.

Вся процедура голосования будет открытой, вне зависимости от форматов проведения. Это важно прежде всего для самих жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Понятно, что Запад и Киев заявят о непризнании результатов референдума, на их позицию никто и не ориентируется. Но при этом так же очевидно, что противник попытается максимально подорвать доверие к самой процедуре. Стоит ожидать целой волны фейков, фальсификаций о голосовании. Тем важнее присутствие наблюдателей, которые своими глазами смогут убедиться в безопасности голосования, свободе волеизъявления, сохранности бюллетеней, корректности подсчета.

Право народа на самоопределение — никто не отменял, оно закреплено в Международных актах!

Вашингтон и Киев этого добивались? Тогда — получите!