Зато Россия учится, не зря Президент Владимир Путин перед началом военной спецоперации на Украине заявил, что повторения 1941 года, то есть внезапного нападения, страна уже не допустит. Сегодня мы четко знаем одно: наши Вооруженные силы, защищая жителей Донбасса от многолетних обстрелов, ранений и гибели детей, стариков и женщин, выполняют задачу стратегической важности — создают запас прочности западных границ Российской Федерации на долговременный период.

Западные страны с начала 90-х годов прошлого века предприняли огромные усилия — экономические, финансовые, пропагандистские, чтобы размыть нравственные ценности, скрепы россиян. Надо признать и то, что они оказали негативное влияние на систему нашего образования, на институт семьи, морально-нравственные устои общества. Все эти упущения теперь необходимо исправлять, что давно надо было делать. У нашей многонациональной страны проверенная веками система воспитания трудолюбивой, ответственной, целеустремленной молодежи. Нет нам смысла копировать западную мораль и их циничное, потребительское отношение к жизни.

Недавно генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что десятки тысяч украинских военнослужащих, которые противостоят российским силам, прошли подготовку НАТО. В интервью телеканалу CNN Столтенберг отметил, что страны-союзники, входящие в НАТО, среди которых США, Великобритания, Канада и ряд других государств, годами тренировали украинцев, которые сейчас ведут бои против российских Вооруженных сил.

Кто бы сомневался! Жестко обращаться с военнопленными и обстреливать мирных жителей — это почерк альянса, о чем генсек умолчал, словно подзабыл. Но эта «забывчивость» — неотъемлемая часть политики стран НАТО.

Сегодня понятно, что с первых дней после распада СССР страны НАТО с лидерством США готовили в Украине, равно как и в ряде других стран, «правильные» массы, готовые отстаивать их геополитические интересы.

Что («кого» здесь не уместно!) в результате подготовили натовцы, можно понять по видеокадрам, которые недавно распространило Минобороны России, на которых жители Мариуполя рассказали о бесчинствах в городе солдат ВСУ и националистических батальонов. Для оборудования долговременных огневых точек они использовали детские сады, школы и больницы, а также препятствовали выходу граждан из города по гуманитарным коридорам, которые обеспечивала российская сторона.

Вне всяких сомнений, страны НАТО абсолютно не интересует Украина как культурная, политическая, ментальная ценность. Киевский режим вскармливался совсем для другой цели, он должен был обеспечить территорию, с которой можно было бы грозить России в непосредственной близости от ее жизненно важных городов, производств, природных богатств, промышленных и людских ресурсов.

За внешней респектабельностью этих различных представителей политического истеблишмента Европы скрывается образ типичного бандита, расчетливо ждущего своего часа.

Кстати, в плане мировоззренческом яркое тому доказательство недавнее резкое высказывание министра культуры и национального наследия, вице-премьера Польши. Он заявил журналистам, что якобы сейчас не время для российского балета, для Чехова и Пушкина. В частности, высокопоставленный польский чиновник сказал, что «из общественного пространства культура российская должна исчезнуть».

Ага, сейчас! Вот он точно исчезнет, и надеемся, что полякам стыдно будет вспоминать о нем через определенное время.

Напомним о лживости НАТО, заявленного, как альянс оборонительного характера. Исследователи данной темы сообщают, что «заявления России о нарушении Западом своих обещаний не расширять НАТО на восток нашли свое подтверждение. Как пишет Der Spiegel, в Национальном архиве Великобритании был обнаружен документ 1991 года, в котором представители западных стран заявляли о неприемлемости подобного шага».

Документ был обнаружен профессором Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Как пишет издание, прежде он хранился под грифом «секретно». Он был составлен по итогам встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года. Они обсуждали вопрос безопасности государств Восточной Европы и признали, что членство этих стран в НАТО «неприемлемо».

В документе также отмечается, что в ходе переговоров ФРГ, ГДР, США, СССР, Великобритании и Франции представители Запада дали ясно понять, что НАТО не будет расширяться, и альянс не может предложить членство в нем Польше и другим странам Восточной Европы.

В ходе сотен и тысяч встреч, телевизионных передач, заявлений политиков, политических ток-шоу, политологических исследований, на множестве международных форумов представители стран альянса твердили, заверяли, что после вывода советских войск из Восточной Европы НАТО «не должно расширяться на восток ни формально, ни неофициально».

И что в итоге мы видим? Армия западных экспертов лжет, как дышит, сродни доктору Геббельсу.

Миллионы людей отлично помнят, что заверения о нерасширении НАТО были даны взамен на согласие СССР на воссоединение Германии. И именно ФРГ спустя несколько лет стала «крестным отцом» первого расширения альянса на восток, включающего Польшу, Венгрию и Чехию.

Президент России Владимир Путин много раз напоминал: Советскому Союзу обещали, что НАТО не будет продвигаться на восток.

В прошлом году во время своей большой пресс-конференции он, в частности, отметил: «Мы четко и ясно дали понять — дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Но чего здесь непонятного? Мы, что ли, пришли к границам США или границам Великобритании? — обратил внимание Путин. — К нам пришли, на пороге нашего дома находятся. Разве это избыточное требование, не ставить никаких ударных систем у нашего дома?»

Путин тогда подчеркнул, что России важен не ход переговоров, а важен результат. По словам Президента, нашу страну «надули, просто нагло обманули», когда в 1990-х годах заверяли, что не станут продвигать НАТО на восток. Результат обмана — «пять волн расширения НАТО, и теперь уже в Румынии, Польше появляются соответствующие системы».

«Вы требуете от меня каких-то гарантий, — обратился он скорее не к журналистке, а к западным властям. — Нет, это вы должны нам дать гарантии, вы — и немедленно, сейчас, а не забалтывать это десятилетиями».

Сегодня мы ясно видим, что именно авантюрная позиция НАТО во главе с США, совместно с киевским режимом, стала причиной восьмилетних издевательств над жителями ЛНР и ДНР, стала причиной пагубной самонадеянности, что Россия будет молча и обреченно наблюдать, как вокруг нее сжимается кольцо недругов. Однако в альянсе сильно просчитались. И теперь националисты и бандиты, стрелявшие по селам и городам Донбасса, чувствуют себя загнанными в угол.

Политическим истуканам из НАТО (еще раз отметим) надо было учить историю, элементарно просматривать хотя бы обычные школьные учебники, рассказывающие о том, какими путями создавалась огромная Россия. В чем сила этой многонациональной, уникальной общности людей, что их объединяет, почему они не поступаются принципами, почему в любые времена готовы встать на защиту своего Отечества.

Интересно, как на Западе собираются отменять российскую культуру, если даже выражение «наступать на одни и те же грабли» стало европейской политикой?