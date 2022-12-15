Оказывается, мужик с русскими корнями довольно видный, пользовался благосклонностью прессы. Вон, грудь орденами расписана. Он даже офицер ордена Чести. Видимо, награжден за участие в боевых действиях в Африке и на Балканах. В таких войнах всегда «много чести», когда сотнями и тысячами гибнут мирные люди. Надо полагать, что, исходя из этого опыта, он и призывает бомбить Красную площадь, где 9 мая собираются ветераны ВОВ, гости и жители столицы.

Крови на руках у него достаточно, подумаешь, добавятся еще пару бочек. Искупается и будет себе дальше спокойно жить, зато сбудется мечта — уничтожить России, как государство. Еще и мемуары напишет, чтобы дети и внуки гордились. Такие персонажи любят «память» о себе оставлять. Не зря же его сенатор Алексей Пушков назвал политиком с «пустой головой».

Не остались в стороне и французские пользователи социальных сетей. Как сообщает РИА «Новости», они сочли опасным и возмутительным заявление генерала. Большинство комментаторов отметили, что призывы устраивать теракты являются абсолютно неприемлемыми.

«Убивать мирное население — это символ чего? Ваших западных ценностей?» — спросил Norman éric.

«Действительно ли этот картонный генерал оценивает масштабы такого удара и его прямые последствия?» — задался вопросом Letendart.

«Они хотят провокациями против России начать мировую войну. Это преступно», — заметил Tima Urielle.

«Потом русские разберут нас на атомы», — считает один из участников дискуссии.

«Дураковлефф способен на что угодно. Каков негодяй!» — возмутился sebastien.

Но генерал с последним не согласится. Он считает себя умным. Заявляет, что это будет «символическая атака», чтобы поражение России на Украине перечеркнуло бы победу СССР над нацистской Германией в 1945 году. Каков ястреб, даже не пробует напрячь мозги и подумать, что украинцы от нацистов пострадали не меньше, чем русские (как и сегодня страдают).

Ранее, в августе этого года, Яковлефф заявил, что войска НАТО должны принять участие в боевых действиях против российских военных на территории Украины. После чего читатели портала Boulevard Voltaire предложили ему самому отправиться туда. Опыт же есть, раз воевал в Африке и на Балканах. Но господин Мишель, служивший еще и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, геройски погибать не хочет.

В своем материале об угрозах генерала «Запад «приговорил» Россию», опубликованном на портале ИА «Аналитическая служба Донбасса», Юрий Котенок отмечает, что выступление Яковлеффа выражает общую точку зрения значительной части западных военных элит на Россию — точнее, на необходимость ее уничтожить в нынешнем виде.

По словам автора, мысль генерала нанести удар по Москве не нова среди врагов России. Еще во время ВОВ гитлеровцы не раз пытались атаковать Красную площадь, и многие из них восприняли легендарный «ноябрьский парад» 1941 года, как свою досадную оплошность. Немцы тогда неоднократно предпринимали попытки нанести «сокрушающий удар» в сердце русской столицы, чтобы деморализовать нашу армию.

Нашим войскам даже пришлось соорудить для маскировки фанерный Кремль в излучине Москвы-реки, и немецкие летчики его неоднократно бомбили. С точки зрения врага, это очень удобно и эффективно — нанести удар в такую символическую точку России. Это говорит о полной бесчеловечности тех сил, которые сегодня нам противостоят.

«Еще раз повторю — силы, которые нам сегодня противостоят, не остановятся ни перед чем, чтобы нанести нам максимальный ущерб: они будут наносить удары по мостам, тоннелям, ключевым и транспортным хабам и т. д. То есть противник без колебаний сделает то, что уже давно должны были сделать на Украине наши войска. Тем не менее, в этом плане нас постоянно что-то тормозит», — отмечает Юрий Котенок.

По его мнению, угрозы генерала Яковлеффа реальны еще и потому, что у НАТО есть очень большой объем информации о расположении важнейших российских объектов, полученной от спутниковой и агентурной разведки. Над этим трудится не один десятков аналитических центров, расположенных, в том числе, и вблизи российских границ — в Прибалтике, Польше. Противник обладает серьезными возможностями для удара по Москве, поэтому нашим военным нужно быть готовыми — сконцентрироваться на маскировке, рассредоточении сил, усилении средств ПВО.

«Что касается мирных граждан, то они также должны помнить, что наша страна ведет активные боевые действия, поэтому военное положение должно ощущаться и в наших столицах. Сегодня россияне должны быть готовы к любым подлостям со стороны ВСУ», — уверен автор материала.

Поведение Яковлеффа и других ему подобных, это — генетическая русофобия, а не какая-то разовая демонстрация ненависти. Это — показатель того, что, с их точки зрения, Россия «приговорена», она не должна существовать в своем нынешнем виде, как суверенное и независимое государство с большим военным потенциалом. Они никогда с этим не смирятся и в достижении своей цели пойдут до конца, считает Юрий Котенок.