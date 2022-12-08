Речь, конечно же, о США, Китае, Индии и российском государстве.

Мировые правила, сложившиеся после окончания Второй мировой войны, отвечали лишь интересам США, однако в настоящее время ситуация кардинально изменилась, констатировал ученый, сообщает РИА «Новости».

Баланс между центрами равных сил, которым придется создавать обновленные нормы, предстоит выстраивать очень долго, уверен профессор.

Кто бы сомневался. Ведь в настоящее время оборонный бюджет США носит чрезвычайно конфронтационный характер по отношению к России, а это может вести к дальнейшей дестабилизации обстановки. Об этом заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Согласованный комитетами обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (начался 1 октября) предполагает выделение $6 млрд на инициативу по сдерживанию в Европе, направленную против России. Документ также запрещает военное сотрудничество с Москвой еще на пять лет, включает санкции за связанные с золотом операции с Россией. Кроме того, Вашингтон намерен добиваться исключения России из ряда международных организаций, в том числе из Группы двадцати, отмечает ТАСС.

О новом миропорядке и цинизме США говорил и глава МИД России Сергей Лавров.

Выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре текущего года, он отметил: «Сегодня решается вопрос о будущем миропорядка — это ясно любому непредвзятому наблюдателю. Вопрос в том, будет ли это порядок с одним гегемоном, заставляющим всех жить по своим пресловутым правилам, выгодным только ему. Или это будет демократичный, справедливый мир — мир без шантажа и запугивания неугодных, без неонацизма и неоколониализма».

Дипломат также раскритиковал действия США в отношении других государств и обвинил Вашингтон и его союзников в попытках «остановить маховик истории».

«Когда-то, провозгласив победу в холодной войне, Вашингтон возвел себя чуть ли не в ранг посланника Господа Бога на Земле, у которого нет обязательств, а есть только «священные» права безнаказанно действовать — как и где угодно. Зоной этих действий может быть объявлено любое государство. Особенно, если оно чем-то не угодило самопровозглашенным хозяевам мира», — сказал Сергей Лавров.

Он отметил, что однополярная модель мирового развития, которая обслуживала интересы Запада, уходит в прошлое.

Там это тоже хорошо понимают и начинают задумываться. На днях американский историк, писатель и публицист Джереми Кузмаров предостерег: мир находится на пороге нового «Карибского кризиса», единственным выходом из которого является соблюдение Западом интересов России. (Материал публикует ФАН.)

По его мнению, США и их союзники привыкли действовать с позиции силы, «продавая» западному общественному мнению необходимость той или другой захватнической войны. То же самое произошло в ситуации с Украиной, которую Вашингтон решил включить в сферу своих интересов, наплевав на опасения Москвы. Таким образом, конфликт был предрешен.

«Продвигается великая идея об интеграции Украины с Западом и НАТО, это же очень старая песня, но оказалась удобной для создания данного конфликта. Даже в случае украинского успеха, в объятия Запада она вряд ли попадет», — уверен он.

В то же время американские спецслужбы приложили немало усилий на разжигание конфликта, инициировав государственный переворот и натравив пришедших к власти националистов на русское население юго-востока Украины. На эти цели американскими администрациями были выделены миллиарды долларов.

При этом сами Соединенные Штаты оказываются как бы вне конфликта, действуя чужими руками. Даже те решения, которые влияют на выделение помощи киевскому режиму и проведение общей антироссийской политики, выдвигаются не правительством, а формально независимыми лицами.

«Это как управляемое торнадо, разрушающее все на своем пути, а управляли этим торнадо сотрудники специальных служб США, конгрессмены, различные правозащитные группы и бизнесмены», — объясняет историк.

Антироссийская риторика, которая царит в общественном и политическом дискурсе в течение последних лет, не позволяет критически взглянуть на действия Киева и политического американского истеблишмента. Те журналисты, которые пытаются донести до общественности опасность ситуации, лишаются возможности работать. Мелкие издания с ограниченным охватом не в состоянии повлиять на ситуацию в целом.

В то же время, как указывает Джереми Кузмаров, недальновидная политика Белого дома ведет к фрагментированию мира, поскольку Россия, Китай и Индия, которые недовольны действиями Вашингтона, все больше сближаются. Таким образом в мире создается взрывоопасная обстановка противостояния двух блоков.

Единственным способом изменить ситуацию — это прислушаться к мнению России. Без этого человечество рискует скатиться в хаос ситуации глобальной войны всех со всеми.

«Как минимум всем странам и их гражданам необходимо услышать точку зрения России, информацию о настоящей ситуации, происходящей в конфликте. Люди должны разобрать по пунктам, почему так происходит, что не устраивает каждую из сторон и по какой причине. Люди должны находить точки соприкосновения», — подвел итог историк.

Его бы слова да Байдену в уши или лучше тем, кто стоит за этим периодически впадающим в детство президентом «великой державы».