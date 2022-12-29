Напомним, пантюркизм — это культурное и политическое течение, распространенное в государствах, населенных тюркскими народами, в основе которого лежат идеи о необходимости их политической консолидации, исходя из этнической, культурной и языковой общности.

Вполне себе приличная концепция, на первый взгляд, с более чем 100-летней историей. Турецкие элиты не сразу разглядели потенциал «всеобщего тюркского мира», но затем быстро взяли теорию на вооружение и сделали ее удобным инструментом для реализации своих задач.

После вступления Турции в НАТО (1952 год) идея пантюркизма обрела актуальность, как средство идеологической борьбы с СССР, с целью оторвать от него республики Средней Азии и Азербайджан. А распад Советского Союза в 1991 году создал уже хорошие условия для восстановления пантюркского движения. (Турция уже не была единственным тюркским государством, появились независимые Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Кыргызстан.)

В том же году в Казани была учреждена Ассамблея тюркских народов — событие, ставшее важной вехой в истории пантюркизма.

Отметим, что на территории России живет множество тюркоязычных народов, для которых Турция — не более чем далекий курорт. Алтай, Башкирия, Республика Саха — Якутия, Татарстан, Тыва и Хакасия давно и прочно являются частью России, также в нашей орбите находятся и народы Средней Азии. Понимая всю тщетность усилий по развалу России, Турция обратила свой взор на страны СНГ. Задача — подмять под себя постсоветское пространство и отдалить его от России, более того — использовать против нашей страны.

С Украиной Анкара сблизилась в 2014 году, основой стала часть крымских татар. Турки запустили культурно-образовательные проекты, основали Фонд культуры и взаимопомощи крымских татар, Фонд развития Крыма и запрещенный в России «Меджлис крымско-татарского народа». Недавно Киев и Анкара договорились о совместных действиях по «деоккупации полуострова». Эрдоган поддержал «Крымскую платформу» Зеленского.

В информационном пространстве на территории России Анкара тоже преуспевает в своей подрывной деятельности. Декларируя статус посредника в переговорах между Москвой и Киевом, одновременно создает условия по формированию негативного информационного фона вокруг СВО, инспирированию националистических и сепаратистских настроений в тюркоязычной среде нашей страны.

Ведущее информационное агентство Турции TRT World через популярные российские социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм») распространяет в регионах с тюркоязычным населением направленный контент, затрагивающий тематику «несправедливой эксплуатации тюркоязычных народов России при ведении СВО» с призывами к отказу

от участия в вооруженном конфликте либо дезертирству военнослужащих — представителей тюркских этнических групп.

Как не раз отмечали эксперты, «третья мировая война» уже идет, но она информационная пока. Запад поставил на поток фейки о России, ее армии, экономике и так далее. TRT World тоже вносит свою лепту. Велико желание западных стран привести к тому, чтобы в России наступили «смутные времена», а у власть имущих Турции еще и амбиции пантюркизма.

По сути, это агентство ведет подрывную работу в угоду своим работодателям, как и множество других якобы «свободных СМИ», которые освещают события с явным перекосом, выставляя виновниками всех бед на земле Россию, а затем Китай. Уж очень их не устраивает складывающийся миропорядок, хочется и дальше «рулить», навязывая всем свои приевшиеся уже «ценности».

Как было отмечено выше, TRT World пытается ввести в заблуждение казахов, татар, чувашей, хакасов, башкир, ногайцев и других, вбрасывая информации о «российской эксплуатации русскоязычных граждан тюркского языка в продолжающейся войне на украинской территории», призывает их отказаться от участия в ней.

При этом не учитывается, что представители тюркоязычных народов всегда были среди патриотов России, отстаивали ее честь, достоинство и суверенитет. Сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, они вместе с представителями других народов нашей страны выполняют боевые задачи на Украине, как это делали их предки из Башкортостана, Татарстана, Калмыкии, Бурятии, Тувы.

Приведем лишь несколько примеров подвига татарских военнослужащих, ставших Героями России в ходе СВО.

Дамир Исламов в 2018 году окончил Казанское танковое училище. Молодой лейтенант затем был направлен в Южный военный округ, служил на территории Ростовской области. Отсюда же отправился на спецоперацию.

7 марта танк Т-72Б1 под командованием старшего лейтенанта Исламова

в составе бронированной группы штурмует укрепрайон около города Золотое Северодонецкого района ЛНР. Как сообщается, прицельным выстрелом экипаж уничтожил огневую точку и живую силу противника. Танк вспыхнул, в него метнули «коктейль Молотова». Экипаж вывел технику из-под огня и сумел сбить пламя.

Как гласят сухие строки военной сводки: «Команда вернулась к выполнению поставленной боевой задачи... Танк под командованием Исламова вступил в неравный бой сразу с пятью танками противника и сумел уничтожить четыре из них. Но пятый подбил боевую машину старшего лейтенанта Дамира Исламова. Он и весь экипаж погибли».

Указом Президента Владимира Путина от 25 марта 2022 года

за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, удостоен звания Героя Российской Федерации.

Самый молодой Герой России — Дамир Гилемханов — по окончании срочной службы решил связать свою жизнь с вооруженными силами и заключил контракт. Служил поначалу на Дальнем Востоке, в Хабаровске, затем в Ростовской области, имел звание ефрейтора.

Дамир был механиком-водителем танка Т-72Б1 под командованием Дамира Исламова. Они погибли вместе 7 марта.

Дамир Шаймарданов из столицы Марий Эл — Йошкар-Олы. В 2016 году стал курсантом Казанского высшего танкового командного училища. Окончил его два года назад и служил командиром танкового взвода (4 танка). А уже в январе 2022 года принимает на себя командование танковой ротой 488-го мотострелкового полка 144-й гвардейской мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в звании старшего лейтенанта.

С первых дней участвовал в специальной военной операции. Уже в начале апреля он отметился и стал одним из медийных лиц операции. Во время штурма Камышевахи рота Шаймарданова встретилась с украинскими танками. «Увидели танки противника. А они, увидев нас, просто... подняли стволы вверх! Тогда мы решили не вести огонь, а просто захватить их, забрать себе как трофеи», — рассказывал тогда Дамир военкору «КП» Александру Коцу. Одну из трофейных машин Шаймарданов взял себе, нанеся на борт Z.

30 апреля полк Шаймарданова двигался в направлении Славянска. Во время штурма села Долгенькое ротный Шаймарданов возглавляет танковую колонну и попадает в засаду.

Указом Президента от 26 мая 2022 года за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, офицеру-танкисту Дамиру Шаймарданову посмертно присвоено звание Героя России.

Рустам Сайфуллин из небольшого татарского села Вагай Тюменской области.

После школы начал обучение в Тюменском филиале Военно-инженерного университета. В 2019 году с отличием окончил Общевойсковую академию Вооруженных сил России в Москве, проучившись там два года. Продолжил службу заместителем командира инженерно-саперной бригады в Уфе, а уже в 2020 году переведен на должность командира инженерно-саперного полка. Под его руководством был создан единственный в Западной Сибири инженерно-саперный полк.

Когда началась специальная военная операция, он вместе со своим 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии принимает в ней участие.

2 марта 41-й общевойсковой армии необходимо было перейти реку Десну на севере Украины. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ Рустам попал под минометный обстрел противника и получил ранения. После лечения в госпитале Сайфуллин вернулся в зону проведения спецоперации. Он успешно выполнял свои задачи, пока не получил второе ранение.

29 июня министр обороны Сергей Шойгу вручил Рустаму Сайфуллину Звезду Героя России прямо в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, где Сайфуллин проходил лечение. Помимо награды, Шойгу предложил тюменцу должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова.

Раиль Габдрахманов окончил Казанское танковое училище. После был направлен в одну из военных частей Новосибирска. Там он дослужился до звания командира танкового взвода. Также за годы службы он побывал в Кемеровской области и Алтайском крае.

В 2012 году он попробовал себя в другой ипостаси — участвовал в обезвреживании невзорвавшихся снарядов после взрыва военной базы в Ульяновске. Тогда Раиль был награжден медалью, а вторую медаль — «За укрепление военного содружества» он уже получил за участие в подготовке иностранных команд, приехавших в Россию для участия в танковом биатлоне.

В феврале 2022 года капитан Габдрахманов отправился в зону специальной военной операции. В ходе одного из боев танковая рота под его руководством прорвала оборонительный рубеж противника и освободила населенный пункт, экипаж капитана уничтожил 5 вражеских танков. Попытки неприятеля вернуть утраченные позиции не увенчались успехом. В роликах Минобороны Габдрахманова даже окрестили «настоящей грозой танков».

Звание Героя России Габдрахманов получил 10 августа. А 11 августа он уже вернулся в Казань, где в аэропорту майора встречали не только родные и близкие, а также военный оркестр. «То, что я сделал, не считаю подвигом. Это моя работа», — скромно ответил Герой.

Вот такие они — жители России, которых Анкаре хотелось бы втянуть в орбиту своего влияния. Турция берет на себя ключевую роль по разрушению баланса. У России роль противоположная. Россия в роли хранительницы баланса безальтернативна, хотя — не всесильна.

В материале использована информация из открытых источников, в том числе — публикация на портале Sibru.com.