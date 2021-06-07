Кандидату в депутаты Беслану Горчханову 35 лет, он работает заместителем главного врача Назрановской городской поликлиники по безопасности. Имеет также опыт работы в правоохранительных органах. Высшее образование получил в Ингушском государственном университете по специальности «юриспруденция» в 2009 году, является выпускником Горского кадетского корпуса.

Награжден грамотой Главы Ингушетии в 2018 году за многолетний, добросовестный труд в сфере здравоохранения, а также благодарностью Ингушского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» за добросовестный и безупречный труд, профессионализм, достижение высоких показателей в служебной деятельности и в связи с празднованием Дня юриста.

Имеется сертификат за активное участие в 2019 году в международной научно-практической конференции «Правовые вопросы юридической защиты. Точки роста и расширения потенциала организации».

Женат, имеет троих детей.

Беслан Горчханов является сыном известного в Ингушетии и в Чечне врача-травматолога Тамерлана Курейшовича Горчханова. Гены и родительское воспитание очень многое значат в характере человека. Поэтому стоит отдельно рассказать об отце Беслана в данной статье.

Заслуженный врач ЧИАССР Горчханов Тамерлан Курейшович — один из первых министров здравоохранения и социальной защиты Республики Ингушетия. На эту должность он был назначен 20 августа 1994 года указом Президента Ингушетии Руслана Аушева.

Медицинское обеспечение населения ему пришлось строить практически на пустом месте. При общем кризисе экономики страны не хватало лечебных учреждений, многие из них были в приспособленных помещениях. Сложным было и решение вопросов материально-технического, лекарственного и кадрового обеспечения ЛПУ новой республики.

Тамерлан Курейшович, конечно, однажды уже сталкивался с такой же ситуацией здесь, в Ингушетии. Это было в далеком 1966 году. Его, выпускника Северо-Осетинского медицинского института, Минздрав ЧИАССР направил главным врачом Назрановской районной больницы. Но до этого назначения, в 1963 году, Тамерлан Горчханов прошел курс по усовершенствованию главных врачей районных больниц в Ленинградском ордена Ленина институте усовершенствования врачей имени С. М. Кирова и сдал основную дисциплину на «отлично».

Назрановская районная больница находилась на территории с. Крепость Назрановского района. В годы работы руководителем больницы Тамерлану Курейшовичу приходилось решать сложные вопросы медицинского обслуживания населения при дефиците медицинских кадров и недостаточном финансировании.

— Отец рассказывал, что больница была старая, необходимых условий для работы не было, не хватало штатных сотрудников, на вызовы к больным выезжала единственная карета скорой помощи, — вспоминает Беслан со слов отца.

Проработав в больнице почти год, в 1967 году Тамерлан Курейшович перевелся преподавателем в Чечено-Ингушское медицинское училище.

«Следовало выбрать определенное клиническое направление в медицине, и доктор Горчханов выбрал травматологию. В 1967-1969 гг. он обучался в клинической ординатуре Ленинградского НИИ травматологии и ортопедии. Однако, учитывая его организаторский талант, по окончании ординатуры его вновь назначают на административную медицинскую должность — с работой по своей специальности, но по совместительству.

С 1969 года по 1994 год он работает вначале заместителем главного врача Республиканской больницы Чечено-Ингушской АССР по поликлинике, а затем и по лечебной работе. Врач-травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Т. К. Горчханов неоднократно бывал на курсах усовершенствования как по своей специальности, так и по организации здравоохранения», — пишет об этом периоде его жизни в своей монографии «Клятва первых врачей-вайнахов» Тахуз Зайндиевич Ахмадов, доктор медицинских наук, профессор Медицинского института ЧГУ.

— У отца были прекрасные организаторские способности, казалось, для него не существует неразрешимых вопросов. На каком бы участке работы он ни находился, он всегда стремился обустроить все лучшим образом. Он также охотно помогал людям, с огромным вниманием относился к своим пациентам. В его практике бывали очень тяжелые случаи, когда он буквально по частям собирал людям конечности. И люди не забывали об этом, — вспоминает о своем отце Беслан Горчханов.

В должности министра здравоохранения и социального развития Ингушетии Тамерлан Курейшович успел проработать чуть больше трех месяцев. Он возглавил министерство в период, сложный не только для Ингушетии, но и для Чеченской Республики, на территории которой было объявлено начало контртеррористической операции.

Тамерлан Горчханов являлся жителем Грозного, в городе оставалась его семья, много мирных граждан. И 11 декабря 1994 года, когда через Ингушетию по федеральной трассе пошла колонна военной техники, он попытался ее остановить. Пытался уговорить старших по званию военных повернуть колонну обратно, но у него ничего не вышло. Там же, на пути у этой страшной колонны, ему стало плохо. До больницы его довезти не успели. Тамерлан Курейшович умер по дороге от обширного инфаркта миокарда. Ему было 62 года.

Вот как об этой ситуации пишет в указанной выше монографии Тахуз Ахмадов.

«Было объявлено начало контртеррористической операции на территории Чечни. 11 декабря 1994 года известный в Чечено-Ингушетии врач-травматолог, министр правительства Ингушетии Тамерлан Курейшович на федеральной трассе попытался остановить колонну военных, движущуюся на Чечню, призывая их проявить разум и гуманизм, не воевать против мирного населения. В результате конфликта у 62-летнего Горчханова возник инфаркт миокарда, и он скоропостижно умер, довезти до больницы его не успели. Он стал одной из первых невинных жертв той жестокой первой чеченской войны».

В Чечне не забыли подвиг человека, который ценой своей жизни попытался не допустить военного конфликта. В селении Махкеты Веденского района Чеченской Республики в честь ингушского министра здравоохранения и социального развития Тамерлана Горчханова построили башню высотой 22 метра и шириной 7 метров. На одном из этажей располагается музейная экспозиция, где представлены материалы о Тамерлане Горчханове.

Инициатором строительства башни-музея стал писатель и кандидат исторических наук Саид-Хамзат Нунуев, вложивший в реализацию проекта собственные средства. Беслан Горчханов был приглашен на открытие башни, построенной в память о его отце.

Тамерлану Курейшовичу пришлось пройти много испытаний в жизни, это закалило его характер, но у всякого человека есть свой предел.

В 7-летнем возрасте он оказался спецпереселенцем и вместе со всем народом был отправлен в 13-летнюю ссылку в Казахстан. Там он потерял многих из своих близких родственников.

В 1992 году пропал без вести его старший сын Магомед, 1964 года рождения. Отслужив в Советской армии, он поступил в Северо-Осетинский медицинский институт и на момент осетино-ингушского конфликта был студентом четвертого курса. Магомед был взят в заложники возле общежития мединститута 31 октября 1992 года вместе с сокурсником и другом Мустафой Цолоевым. С тех пор родные ничего не знают о его дальнейшей судьбе.

— Я уверен, что он, как и отец, стал бы отличным врачом и мог бы спасать людям жизни. У него перед глазами был достойный пример отца, и другим он быть не мог, — с горечью говорит Беслан о пропавшем брате.

Кроме отца и пропавшего без вести брата Магомеда, медицинскую стезю в семье Беслана Горчханова выбрали мама Раиса Яковлевна Горчханова, один из лучших педиатров республики с 45-летним стажем работы, сестра Тамара, которая последние годы руководит республиканской поликлиникой.

В медицину пошел и средний брат Беслана — Заур, окончивший Дагестанский медицинский институт и ставший хирургом. Он успел несколько лет поработать в Назрановской районной больнице. Но к огромному сожалению, его врачебная карьера прервалась в 30 лет. Молодой и перспективный врач неожиданно для всех умер от сердечного приступа. Он был любимым учеником известного в стране хирурга Руслана Ведзижева, который был уверен, что у Заура Горчханова большое будущее.

После смерти брата, все заботы о его семье, в которой росли два сына, Беслан взял на себя.

Сегодня профессиональная деятельность самого Беслана Горчханова также связана с здравоохранением. Нет, врачом он не стал, но свои юридические знания он вот уже 10 лет применяет в медицинской сфере, защищая интересы Назрановской городской поликлиники в должности заместителя главного врача по вопросам безопасности.

— Поликлиника — это бюджетное учреждение. За все время моей работы в этой организации финансовых проблем у поликлиники не было, в плане того, что с нас требовалось взыскать средства. В основном приходится сталкиваться с административными правонарушениями, которые обычно до суда не доходят, — рассказал газете «Ингушетия» Беслан Горчханов о нюансах юридической работы в медучреждении.

— Также в моей практике не было ни одного случая, чтобы поликлиника проиграла процесс пациентам, которые имели какие-то жалобы на наших сотрудников. Был только один случай, когда мы пошли на уступку человеку, учитывая остроту его ситуации. Имея возможность выиграть этот спор, мы предложили истцу компромиссное решение, которое помогло решить его проблему. Больной действительно нуждался в лекарстве, которого не было в списке льготных бесплатных лекарств. Поликлиника сделала для него отдельную категорию, чтобы он смог получать эти лекарства.

По словам Беслана Тамерлановича, как и в любой организации, в поликлинике случаются трудовые споры между работодателем и работником.

— Это чаще всего дисциплинарные взыскания работникам, выговоры с последующим увольнением. Если мы принимаем такое решение, оно далее рассматривается трудовой инспекцией. Но не было ни одного случая, чтобы мы кого-то уволили, а потом нам пришлось его восстанавливать на работе. То есть все наши решения были обоснованными, — отмечает заместитель главврача городской поликлиники.

По словам Беслана Горчханова, в поликлинике всегда присутствует высокая текучесть кадров. Но несмотря на это, работа в учреждении выстроена на высоком уровне.

— До недавних пор это была поликлиника с республиканским статусом. В 2019 году из нее сделали Назрановскую городскую поликлинику. И вот когда она была республиканского уровня, со всего региона жители наши приезжали именно к нам в поликлинику. Потому что у нас работа была налажена, четко налажено обслуживание, конфликтов у нас не возникало, все были довольны, всем помогали, — рассказывает он.

Конечно, сложно поверить в такую благостную картину в медучреждении, на фоне часто возникающего недовольства пациентов медицинским обслуживанием, претензий к профессиональной компетенции врачей и обслуживающего медицинского персонала. Беслан Тамерланович уверен, что такие взаимоотношения сложились по большей части на почве слухов и домыслов, отсутствия информации. Реальных же факторов, способствующих таким взаимоотношениям гораздо меньше.

— В Ингушетии, где все всех знают или доводятся друг другу родственниками, сложились такие взаимоотношения между врачом и пациентом, что, приходя на прием, пациент ожидает, что его будут обхаживать как родного человека, исполняя любой его каприз и выслушивая, в том числе, и постороннюю информацию, которая не относится к состоянию больного.

Но численность населения ежегодно растет, поток больных увеличивается, и у врача мало времени остается на общение с пациентом, он не позволяет ему отвлекаться от причины визита, выслушивает жалобы на здоровье, направляет на анализы, выписывает лечение, и на этом их взаимодействие заканчивается. И у больного складывается ощущение, что к нему не проявили должного внимания, его проигнорировали, холодно с ним обошлись. То есть когда врач начинает относиться к пациенту только как к очередному посетителю, это вызывает у него неприязнь, такое отношение его не устраивает, и на этом основании он начинает ставить под сомнение его профессиональную компетентность.

Здесь присутствует еще другой фактор. Люди с хроническими заболеваниями привыкают годами ходить к одному и тому же врачу. У них устанавливаются доверительные отношения, врач подробно знает все о его болячках, о его семье, они становятся почти родными людьми. Но бывает ситуация, когда пациент приходит к своему врачу, а его на данный момент нет. У каждого медработника есть определенные часы работы — кто-то с утра работает, кто-то с обеда. Естественно, человек раздражается, к другому врачу идти не хочет, но и визит свой перенести не может из-за острого состояния. Такие ситуации у нас тоже возникают.

Подобные проблемы у нас часто стали возникать после смены статуса поликлиники. Став Назрановской городской больницей, мы могли обслуживать только жителей Назрани. А люди-то привыкли ходить к нам, здесь остались их лечащие врачи. Когда мы пытались объяснить пациентам, что они должны прежде всего обращаться в амбулатории и ФАПы по месту проживания, их это не устраивало. Ингуши народ горячий, импульсивный, некоторые скандалили, не хотели ничего слушать.

— То есть получается, что людям просто сложно выйти из зоны собственного комфорта и принять установленный для всех порядок? И оценка врачей нередко строится на том, что он не так посмотрел, не с той интонацией обратился к пациенту?

— Да, такое тоже часто происходит. Но и мы где-то недорабатываем. Например, информация о новом порядке обращения в Назрановскую городскую поликлинику не сразу и не в полном объеме дошла до жителей республики. Первое время пациенты приходили в регистратуру, и когда им сообщали, что поликлиника их больше не обслуживает, они заявляли: «А у меня есть медицинский полис, и я имею право обслуживаться на всей территории Российской Федерации». Да, он имеет такое право, но только в случае, если он поступает к нам как экстренный больной. Но за амбулаторным лечением он должен идти по месту прописки. И вот эта проблема поначалу была очень сложной.

Конечно, человек может продолжать обслуживаться у нас, но закон как предписывает? Он должен по месту жительства взять открепительный талон в медицинском учреждении, к которому он территориально прикреплен, прийти вместе с талоном в регистратуру, написать заявление, зарегистрироваться, и потом он может продолжать пользоваться услугами нашей поликлиники.

Вот все эти моменты можно было решить, просто грамотно проинформировав население, и обстановка так не накалялась бы между пациентами и медицинским учреждением. Информация, конечно, доносилась, мы работали над этим, но это ведь работа не одного дня. Но у нас как процесс запускается? Допустим, мы знаем, что произойдут изменения в работе поликлиники, но мы не можем заранее об этом информировать население, пока не получим распоряжение Министерства здравоохранения.

— Получается, что переходного периода у вас нет, есть жесткие требования?

— Совершенно верно. Но со временем, конечно, вопрос этот утрясли, все посетители нашей поликлиники сегодня знают, в каком режиме мы работаем.

В Назрановской городской поликлинике Беслан Горчханов работает уже 10 лет. За эти годы он набрался определенного опыта и видит, в какой сфере здравоохранения нужны перемены, чего не хватает и что необходимо доработать.

Поликлиника, это первый рубеж для пациентов, который они проходят, следя за своим здоровьем. Когда начинаешь вникать в процесс работы поликлиники, когда взаимодействуешь с Минздравом, приходишь к пониманию того, что на самом деле нужно нашим людям, какое медицинское обеспечение им требуется, что они хотели бы видеть у нас.

Очень большой процент в статистике заболеваний приходится на сердечно-сосудистые болезни, онкологию, младенческую смертность. Что касается онкологии, она нашу республику начала просто пожирать. У нас есть хорошая клиника профильная, есть грамотные специалисты, необходимое оборудование, но есть одна существенная проблема — в республике нет ни одного хосписа.

Люди путают их с домами для престарелых, но это совершенно разные учреждения. Хоспис — это учреждение, которое предлагает перечень разных услуг, не только медицинских, семьям, где есть безнадежно больной человек. Больной, которого врачи выписали из больницы со словами: «Вашему больному осталось жить всего несколько месяцев, мы ничем не можем ему помочь, можете забирать его домой». Чаще всего это онкологические больные.

Главной и основной задачей хосписного обслуживания является обеспечение комфорта и поддержка пациента и его семьи в сложное для них время. Когда пациента принимают в хосписе, у семьи обычно становится меньше забот, связанных с бытовым обслуживанием тяжелобольного человека. Хосписное лечение не обязательно проводится в учреждении, оно может оказываться и там, где пациент живет.

Помимо физической помощи, сотрудники хосписа помогают пациентам эмоционально и духовно справляться с проблемами в конце жизни. Советники и духовные консультанты обычно входят в группу лечения и также помогают семье. Многие даже оказывают услуги по консультированию и психологической реабилитации семьи после смерти пациента.

И потом, если врач сказал, что он безнадежно больной — это еще не приговор. Никто не знает скрытых резервов человека, бывает, случается самое неожиданное и человек выздоравливает или у него наступает улучшение именно благодаря грамотно оказанной ему помощи. А родные больного такую помощь ему сами дома оказать не могут.

Человеческий организм непредсказуем, только Всевышний отмеряет нам срок и только он знает, сколько нам суждено прожить на этой земле. Я считаю, что хосписы нам очень нужны.

По мнению Беслана Горчханова, не до конца решенной остается в республике и проблема людей с ограниченными возможностями здоровья. Речь идет конкретно о малоподвижных инвалидах.

— Они у нас никак не задействованы в общественной жизни, практически не социализированы. Эти люди все время сидят дома, их жизнь однообразна и проходит мимо них, а ведь многие из них дети или молодые люди. Их обязательно надо как-то вовлекать в жизнь, в какие-то общественные процессы, создавать для них организации, где они могли бы себя реализовать творчески, профессионально.

Если они не могут передвигаться на ногах, это не значит, что их надо выключать из жизни. Я вижу, какими грустными и подавленными они приходят в поликлинику. А здесь их еще врачи кошмарят, не дают надежду на улучшение здоровья. Но ведь в каждом человеке есть скрытые резервы, и чтобы их мобилизовать, им нужна мотивация, поддержка, они не должны чувствовать себя изгоями, они ничуть не хуже нас, просто оказались в неравных условиях.

Раньше были производства для слепых или для инвалидов, авоськи вязали, розетки собирали. У нас же открываются новые производства, пусть и для них создают условия труда.

В 2019 году первый удар пандемии коронавирусной инфекции приняли на себя поликлиники. Информации о болезни было совсем мало, и она была противоречивой. Больные шли потоком, и, конечно, к этому никто не был полностью готов.

— Определенную часть медперсонала поликлиники мы отпустили домой, оставили на передовой терапевтов, которые ездили по участкам и большой удар на себя приняли. У нас в этот самый тяжелый период умерла от ковида работница регистратуры Залина Бузуртанова, очень хороший человек и грамотный специалист. Не спасли ее никакие меры предосторожности, первое время наши сотрудники ходили в костюмах химзащиты. Рентген работал без передышки с утра до поздней ночи, часто не спали, а некоторые врачи и руководство поликлиники почти круглосуточно находилось здесь. То есть те, перед кем стояла задача обеспечить работу поликлиники.

— А в поликлинике не возникали ситуации, когда кто-то из персонала, работавшего в красной зоне, не получил обещанные выплаты за сверхурочную работу в условиях повышенного риска для здоровья?

— Нет, таких ситуаций у нас не было. Наши врачи работали с такой отдачей, как будто они на линии фронта. Это действительно была нереальная борьба с невидимым врагом. И они не только свой профессиональный долг исполняли, но у них был патриотический настрой. Они говорили: «Это наши люди, мы не можем дать им умереть». Мы не были готовы к такой нагрузке, но мы справились.

В июне избирателям представят кандидатов в депутаты парламента и Госдумы, в числе которых и Беслан Горчханов. С его предвыборной программой можно ознакомиться ниже.

«Здравствуйте, уважаемые избиратели!

Я, Горчханов Беслан Тамерланович, участник предварительного голосования в народное собрание Республики Ингушетия.

Как кандидат предварительного голосования хочу обозначить ряд проблем, над решением которых планирую работать.

Проработав более 10 лет в сфере здравоохранения, не понаслышке знаком с проблемами в медицине, с которыми сталкиваются жители республики каждый день.

Основной целью моей работы в качестве депутата Народного собрания является развитие социального блока и национальных проектов. Особое внимание планирую уделить таким направлениям, как:

— снижение детской и младенческой смертности;

— снижение смертности населения от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;

— достижение полной укомплектованности врачами и медсестрами подразделений, оказывающих амбулаторную помощь;

— привлечение квалифицированных специалистов в сфере медицины к работе в сёлах.

Очень важна проблема маломобильных граждан — инвалидов, которая требует решений. Это не только создание физической доступности объектов инфраструктуры, но и вовлечение инвалидов в общественную жизнь республики.

К сожалению, коронавирусная инфекция не обошла стороной и нашу республику. В сложившейся в последнее время в связи с пандемией непростой ситуации необходимо принять меры по организации помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Еще одной актуальной задачей является своевременное информирование жителей республики о мерах социальной поддержки и социальных услугах в активном режиме, предоставление гражданам возможности пройти профессиональную переподготовку».