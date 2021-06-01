«Один из самых важных моментов: достаточно много молодежи, от 60 до 70% состав депутатов изменится. Состав (парламента) будет обновленный», — сказал Калиматов.

По его словам, есть и люди, которые раньше работали в парламенте, на других государственных должностях.

«У нас два новых кандидата в депутаты Госдумы, они набрали достаточно много голосов, чтобы в дальнейшем продолжать избирательную кампанию», — рассказал Глава региона.

Калиматов отметил, что праймериз прошли очень активно. В день голосования сам он посетил шесть счетных участков.

«Не только мне было приятно видеть, что люди активно голосовали, но даже те, кто ранее принимал участие в выборах, обычные люди отмечали это. В очереди стояли люди на участках. Голосование у нас прошло великолепно», -подчеркнул он.

Как пояснили газете «Ингушетия» в региональном отделении партии, на 28 счетных участках, открытых в городах и сельских поселениях республики, по уточненным данным, проголосовало около 46 тыс. человек, или почти 20% от числа зарегистрированных в регионе избирателей. (К цифрам мы вернемся ниже.)

Итоги праймериз «Единой России» в Ингушетии

В тройке лидеров, баллотирующихся по списку «Единой России» в Государственную Думу, вице-президент ЗАО «Олимп» Бекхан Абдулхамидович Барахоев (29 412 человек «за», или 64% от числа проголосовавших, в электронной форме — 1360). Далее советник Главы Ингушетии, известный юрист Исса Магометович Костоев (25 600 голосов, или 56%), затем Амир Алиханович Вышегуров (7500 голосов, или 17%).

По ингушскому одномандатному округу безоговорочный лидер, возможный кандидат в депутаты Госдумы от республики — исполнительный директор ОАО «РН «Ингушнефть» Муслим Барисович Татриев. За него проголосовало 25 тыс. 092 650 человек (в электронной форме — 1400), или 55%. Депутат Народного собрания Харон Батырович Саутиев получил 6 392 голоса, или 14%. На третьем месте также депутат парламента республики Магомед Мусаевич Дарсигов — 5217 голосов, или 11%.

Несколько неожиданным оказался список возможных кандидатов от «Единой России» в Народное собрание Ингушетии. Правда, в тройке лидеров здесь люди, искушенные в политике, с большим опытом работы в государственных структурах. За Иссу Магометовича Костоева проголосовало 30 072 человека, или 66%. Белан Багаудинович Хамчиев на втором месте — «за» 27 136 человек, или 59%. На третьей позиции секретарь Ингушского регионального отделения «Единой России» Михаил Бангирович Илезов. За него проголосовало 24 722 человека, или 54%.

Напомним, что парламент республики состоит из 32 депутатов, избираемых сроком на 5 лет. Традиционно в последние годы более 20 мест (от 24 до 26) достается единороссам. На съезде партии, как сообщается, из 167 участников праймериз 60 человек, получивших наибольшее количество голосов избирателей, примут участие в предстоящих осенних выборах. То есть из 60 претендентов первые 20-25, возможно, станут депутатами Народного собрания Ингушетии.

Здесь расклад наиболее интересный, поскольку в числе первых (получивших большинство голосов в ходе праймериз) — новые лица, люди различных профессий. В частности, экс-министр внутренних дел Ингушетии (в 1993-1997 гг.) Мухарбек Магомедович Агиев на пятой позиции — получил 22 179 голосов избирателей, за ним ректор Исламского института в городе Сунжа Джабраил Яхьяевич Мухлоев — 21 820 голосов. На 13-й позиции (20 749 голосов) — старший тренер Центра спортивной подготовки Гилани Мухарбекович Калиматов, а на 15-м месте (20 690 голосов) — общественник, заместитель председателя правления благотворительного фонда «Тешам» Ахмед Баширович Костоев.

Медицинский брат Назрановской районной больницы Исрапил Муссаевич Чаниев набрал 19 295 голосов, он на 23-й позиции. А директор кредитного потребительского кооператива граждан «Гражданский кредит» Абукар Юсупович Дзортов с 18 191 голосом на 25-м месте.

Среди возможных претендентов на кресло народного избранника сын бывшего министра здравоохранения Ингушетии Тамерлана Горчханова — одной из первых невинных жертв военных действий в Чечне (погиб в декабре 1994 года). Беслан Тамерланович Горчханов (он на 18-й позиции, получив 20 631 голос) — заместитель главного врача Назрановской городской поликлиники.

По мнению представителей Ингушского регионального отделения «Единой России», состав представителей партии в парламенте республики значительно обновится, что отметил и Глава республики Калиматов. Среди возможных кандидатов люди известные (особенно молодежи) своей гражданской позицией, а также профессионалы в своем деле.

В предварительном голосовании 30 мая приняло участие всего 51 334 человека, или 22,3%. Из них в электронной форме проголосовало 5483 избирателя, или 2,4%. В очной форме приняли участие 45 851 человек, или 19,9%.

Из 60 возможных кандидатов в депутаты Народного собрания 11 человек (или 18,3%) в возрасте 25-35 лет, 18 (30%) — от 35 до 50 лет, 25 (47,1%) — 50-65 лет и, наконец, старше 65 лет 6 претендентов (10%).

Предварительное голосование «Единой России» в Ингушетии проходило с 24 по 29 мая в электронном формате на сайте pg. er. ru. Регистрация избирателей продлилась до 28 мая. Избиратель, желающий проголосовать, должен был иметь верифицированную учетную запись на сайте «Госуслуги» и проживать на территории избирательного округа.

Эта процедура организована в электронном виде по всей стране. В её основе — технология блокчейн. Она защищает данные от редактирования и любого вмешательства. В последний день процедуры — 30 мая — предварительное голосование было организовано еще и по смешанной системе, и у избирателей была возможность, как было сказано выше, проголосовать очно на 28 счетных участках.

Секретарь Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Илезов оценил ход голосования, отметив, что это хорошая возможность пообщаться напрямую с жителями.

«Предварительное голосование — это хорошая возможность услышать предложения коллег, единомышленников, участников — лидеров и молодых кандидатов. Прошедший период был насыщен не только официальными встречами, но и общением через социальные сети, было задано много вопросов, на каждый из которых мы дали основательный ответ. Явка на очное голосование показывает большую заинтересованность избирателей, и это, несомненно, показывает, что партии «Единая Россия» доверяет большое количество жителей», — отметил М. Илезов.

По его словам, среди молодежи много тех, кто впервые вступает в политическую борьбу, а также много волонтеров и представителей общественных организаций.

«Я с особым трепетом отношусь к тем, кто впервые заявил о своем желании участвовать в выборах, среди них много молодежи, взгляды и предложения которых действительно перспективны и полезны», — отметил он.

Как проходило предварительное голосование

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов принял участие в очном предварительном голосовании партии «Единая Россия». Он проверил организацию и ход праймериз, оценил условия труда работников пунктов и соблюдение норм эпидемиологической и антитеррористической безопасности.

При посещении одного из участков, размещенного в сунженском лицее № 1, он также принял участие в голосовании.

«Жители республики в течение последней недели своим участием в открытом отборе наиболее эффективных, по их мнению, кандидатов внесли огромный и ценный вклад в дело поиска новых лиц, новых идей и работающих методов их воплощения в жизнь, на которые в обществе сформировался серьезный запрос», — отметил Калиматов.

Депутат горсовета Магаса Мадина Ганижева поблагодарила участников избирательного процесса Всероссийской партии «Единая Россия» за активность.

«Здесь, на базе школы «Марем», открыт счетный участок. Очень приятно, что приходит много людей, каждый может выразить свою гражданскую позицию. Как известно, мы все голосовали в онлайн-режиме, сегодня уже очно. Хочу выразить слова благодарности избирателям за их активность», — сказала Ганижева.

Депутат горсовета считает, что в новом составе Народного собрания Ингушетии, в частности, должны быть ответственные люди.

«У нас очень много грамотных специалистов, мнение которых должно учитываться. Задача власти — и исполнительной, и законодательной — быть ближе к людям. Поздравляю всех с этим событием, мира и процветания нашей республике и стране в целом», — подчеркнула Ганижева.

30 мая в населенных пунктах, где проходило голосование, работали корреспонденты газеты «Ингушетия». Ниже приведем фрагменты их репортажей.

Рашид Хамхоев: «В сельских поселениях Малгобекского района отмечается хорошая явка избирателей предварительного голосования партии «Единая Россия». На данный момент все участки полные, люди прибывают, сообщили в районной администрации.

Житель сельского поселения Новый Редант и один из участников голосования Ахмед Муружев отметил, что каждый должен выбрать своего достойного кандидата.

«Мы ознакомились с внутрипартийными списками, со всеми кандидатами, и пришли сюда, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Конечно, голосуя мы исходим из целей и предвыборной программы кандидатов. Голосование проходит активно, явка жителей на хорошем уровне, среди избирателей мы видим и молодежь, и представителей старшего поколения», — сказал Муружев.

В сельском поселении Инарки дела обстоят не хуже, и явка избирателей на хорошем уровне.

Как прокомментировал местный житель, депутат Народного собрания региона, а также кандидат предвыборного голосования Харон Саутиев, радует, что избиратели в этот день проявляют активность.

«Люди приходят целыми семьями, с детьми, возле счетной комиссии даже столпилась небольшая очередь», — отметил депутат.

В городе воинской славы Малгобеке с утра для местных жителей доступны три избирательных участка. Глава муниципалитета и ответственный на одном из участков Муса Галаев отметил высокую явку избирателей. По его словам, в текущем году голосование проходит очень активно.

«Не успел наш участок открыться, как люди начали приходить, мы даже не успеваем за ними, очень уж активное местное население. Давно такого не было. В принципе, избиратели Малгобека всегда отличались активной гражданской позицией», — сказал Галаев.

Предвыборное голосование партии «Единая Россия» на избирательных участках Карабулака проходит без нарушений, жалоб не поступало, сообщила председатель участка Марем Ахриева.

«В городе всего два участка, явка избирателей хорошая. Как избирателей, так и кандидатов тут на месте по процедуре предварительного голосования консультируют наши специалисты. Голосование проходит спокойно, без нарушений, жалоб не поступало», — сказала Ахриева.

По ее словам, ночью все помещения для голосований прошли санитарную обработку.

«Дезинфицирующим раствором обработали дверные ручки, выключатели и все поверхности», — добавила председатель участка".

Магомет Евлоев: «Сунженские избиратели проявляют активность в очном предварительном голосовании за будущих кандидатов в депутаты Госдумы VIII созыва и Народное собрание республики VII созыва. На счетных участках наблюдается наплыв жителей, желающих реализовать свое избирательное право в ходе праймериз «Единой России». Об этом газете «Ингушетия» сообщил мэр города Аслан Умаров.

«Голосование у нас действительно идет очень активно, явка довольно хорошая. Люди идут голосовать», — сказал глава администрации.

По его словам, выборный процесс в муниципальном образовании проходит без нарушений, эксцессов на участках не выявлено.

Если в городе Сунжа открыты два участка, то в районе их три. Они расположились в здании школы № 1 предгорного села Галашки, в Нестеровском ДК и в Доме культуры на улице Мира в населенном пункте Троицкое.

На участке в сельском поселении Нестеровское голосуют как нестеровчане, так и жители из соседних отдаленных сел Берд-Юрт, Чемульга, Аршты.

По словам руководителя администрации Нестеровского Османа Чакиева, наплыв избирателей говорит об их интересе к предстоящим выборам, осознании ответственности как граждан за будущее страны, важности голосования за кандидатов, которые должны защищать их интересы.

Активное участие в процедуре приняли и члены райсовета Сунженского района.

Как отметила в беседе с корреспондентом «Ингушетии» одна из избирательниц Малика Балаева, жительница Сунжи, каждый здравомыслящий житель республики переживает за судьбу своей малой родины и страны в целом. Но это должно отражаться в конкретных действиях, а не в словах и заученных фразах о патриотизме.

«Если нам дают право выбирать наше будущее, кандидата, достойного представлять интересы народа, избирателей в законодательном органе на региональном или на федеральном уровне, то им следует воспользоваться сполна. Так как это ответственность, которая лежит на избирателях. Кому отдать свой голос, как реализовать своё право — личное решение каждого человека, нельзя от этого уклоняться, говоря, что за нас решают. Наш сплоченный народ всегда сообща принимал важные общественно-политические, судьбоносные решения, проявляя сплоченность, чувствуя необходимость в конкретных действиях, продуманных шагах для улучшения жизни не отдельно взятого человека, а целого народа, испытавшего на себе тяготы и лишения. Нужно поступать так, как велит нам наша совесть с пониманием правды и справедливости. Это заложено в нашем сознании, национальном характере», — сказала собеседница.

По мнению местного жителя Руслана Евлоева, этот выборный процесс отличается от предыдущих большей открытостью и более высокой организацией предварительного голосования, знакомства с кандидатами с использованием возможностей интернета.

«Сейчас многие «сидят» в интернете, практически все профессии и даже обучение нельзя себе представить без глобальной Сети. К моему удивлению, эта площадка используется в полную силу, в соцсетях можно было увидеть видеообращения кандидатов в депутаты, выступавших со своими программами. Провели предварительное голосование «Единой России» с 24 по 29 мая в электронном формате на сайте pg. er. ru. Избиратель, проживающий на территории избирательного округа и имеющий верифицированную учетную запись, смог проголосовать на сайте «Госуслуги». Это же здорово! На участках созданы комфортные условия для голосования, стоит лишь прийти и исполнить свой долг», — сказал житель Сунжи.

Адам Гулоев старается не пропускать подобные мероприятия и всегда активно участвует в них.

«Кандидаты не прилетели к нам с другой планеты, все они наши люди, представители разных тейпов, родились, выросли здесь, воспитывались в ингушских домах, знакомы с нашими традициями, с общественно-политической ситуацией в регионе. Мы всех их знаем, надеюсь, что депутаты следующего созыва будут более ответственно относиться к вопросам, касающимся национальных интересов», — отметил Адам«.

Ибрагим Цороев: «На участке очного предварительного голосования «Единой России» в первой школе сельского поселения Кантышево Назрановского района республики голосование проходит активно и спокойно, без жалоб и нарушений.

«Я даже не ожидал такого активного голосования, которое мы сегодня видим. Жители обоих сел, Кантышево и Долаково, проявили большую гражданскую активность. Ведь благополучие каждого из них зависит от того, как они будут голосовать, кого выберут. Сотрудники администрации сельского поселения Долаково пришли в полном составе и дружно проголосовали. Я вижу сегодня на участке много своих односельчан. Долаково представлено единственным кандидатом Розой Долгиевой», — поделился с газетой «Ингушетия» глава администрации Долаково Дауд Акиев.

Счетный участок обеспечен антитеррористической защитой и

антивирусными средствами. Возле металлодетектора дежурит группа полицейских. Избирателей на месте консультируют специалисты.

«Голосование проходит активно, слаженно. Я вижу здесь много своих односельчан. По моему мнению, большинство жителей Кантышево, имеющих право голосовать, сделали это», — подчеркнул глава администрации Кантышево Магомед Зурабов».

Борис Гиреев: «На многих счетных участках для предварительного очного голосования в Назрани сегодня царило оживление. Казалось, что события перенесли нас в далекие, переломные годы начала 90-х, когда люди с надеждой глядели в будущее, голосуя за того или иного своего потенциального представителя в органах законодательной власти.

Политическая партия «Единая Россия» (или, как ее еще называют — «партия власти») предоставила возможность каждому соотечественнику, соответствующему определенным критериям, попытать свои силы в политической борьбе.

«У нас не было времени даже уйти на несколько минут, чтобы перекусить, — сокрушается председатель счетной комиссии избирательного участка номер 620 города Назрани (участок расположен в муниципальном Дворце культуры) Люба Баркинхоева. — К 12 часам мы зарегистрировали больше тысячи голосующих».

Претенденты на выдвижение в кандидаты в депутаты Народного собрания и Госдумы России прошли серьезное испытание, пройдя через сито многих барьеров, пока сегодня не вышли на финишную прямую, пояснил газете «Ингушетия» депутат Народного собрания Ингушетии Батыр Хамхоев.

«Были дебаты, праймериз, встречи кандидатов с избирателями, электронное голосование, каждый имел возможность озвучить свою программу. «Единая Россия» дает возможность участвовать в выборах всем своим сторонникам — не только членам партии. Честно говоря, такого ажиотажа я давно не видел. Если раньше, например, после всех «отсевов» рейтингового или, попросту говоря — живого голосования, у нас оставалось в итоге порядка 60 кандидатов, то теперь их в три раза больше. Уверен, что чем больше выбора, тем больше шансов иметь в представительных органах власти наиболее достойных людей», — отметил Хамхоев».

Напомним, что «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Оно проходило 42 регионах России.

Больше 11 млн избирателей отдали свои голоса онлайн и на счетных участках, и прошедшее предварительное голосование — самое масштабное из тех, которые проводила «Единая Россия» за свою историю, подчеркнул Дмитрий Медведев в ходе процедуры соединения частей электронного ключа шифрования блокчейна.

«Более 11 млн избирателей — это более 10% от общего числа избирателей в стране. Это очень репрезентативная выборка и серьезный экзамен для всех, кто от нашей партии будет участвовать в выборах и в Госдуму, и в другие органы законодательной власти», — сказал Медведев.

По словам председателя «Единой России», организация электронного предварительного голосования проходила в сложных условиях — в том числе из-за пандемии и хакерских атак на систему.

«Самое главное — она позволила проголосовать огромному количеству наших граждан. Хочу искренне, сердечно поблагодарить всех, кто принял участие в предварительном голосовании. Это действительно часть большого политического процесса, демократических процедур, которые мы используем в своей практике. Как известно, единственная партия, которая использует предварительное голосование, — это наша», — отметил Медведев.

Заметим, что в ходе очного предварительного голосования «Единой России» в Ингушетии не зарегистрировано ни одного заявления о нарушениях, никаких инцидентов на 28 счетных участках не произошло, что с удовлетворением подчеркнул и Глава республики Калиматов.