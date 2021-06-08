Председателем конференции избрали секретаря Ингушского РО ВПП «Единая Россия», члена президиума регионального политсовета Михаила Илезова.

В повестке дня конференции значилась тема избрания делегатов на XX съезд Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Открывая собрание, секретарь регионального отделения партии Михаил Илезов напомнил, что на территории Ингушетии в период с 24 по 30 мая проходило предварительное голосование по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами от партии на выборы в Государственную Думу Российской Федерации и Народное собрание республики.

По словам Илезова, предварительное голосование в регионе прошло довольно активно.

— Всего в регионе проголосовали более 51 тыс. человек, — отметил он в своей речи. — Можно с уверенностью сказать, что мы провели предварительное голосование на хорошем организационном уровне. В Ингушском региональном отделении партии состоит 9546 человек, а квоту на съезд «Единой России» ранее определил президиум генсовета партии — один делегат на 5 тыс. партийцев. Исходя из этих квот, участники партийной конференции должны избрать двух делегатов, которые представят региональное отделение.

По итогам конференции единороссы выбрали своих посланников на съезд партии в столице страны: после прений представлять республику в Москве будут лидеры предварительного голосования партии «Единая Россия» Бекхан Барахоев и Муслим Татриев.

Стоит отметить, что в рамках работы XX съезда «Единой России» будет утвержден проект предвыборной программы партии, с которой она пойдет на выборы в сентябре, а также федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы России восьмого созыва и кандидатов по одномандатным избирательным округам — победителей предварительного голосования.