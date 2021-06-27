В работе заседания приняли участие премьер Владимир Сластенин, главный федеральный инспектор по республике Сергей Гончаров, представители Администрации Главы и правительства, прокуратуры, муниципалитетов, а также руководители органов исполнительной власти.

Депутаты заслушали отчет главы МВД по республике Михаила Коробкина о результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год. Докладчик проинформировал об активизации работы органов и подразделений ведомства по выявлению преступлений, а также мероприятиях по укреплению учетно-регистрационной дисциплины.

В прошедшем году силами всех правоохранительных структур раскрыто свыше одной тысячи преступлений, более 86% которых приходится на органы внутренних дел республики. При незначительном снижении количества раскрытых преступлений на 4%, повысилась раскрываемость ряда наиболее опасных криминальных деяний, таких как убийства и причинение тяжких телесных повреждений.

За отчетный период количество пресеченных наркопреступлений увеличилось более чем на 3%, в том числе тяжких и особо тяжких составов более чем на 10%. Из незаконного оборота изъято более 31 килограмма наркотических средств и их аналогов. Доля МВД в общем количестве изъятых наркотиков в республике составляет 90%. Также задокументировано 160 преступлений в экономической сфере. Более 76% пресеченных коррупционных преступлений, в том числе со стороны представителей исполнительной власти.

В прошлом году разыскано и задержано более 60 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, скрывшихся от суда и следствия, установлено местонахождение 16 пропавших без вести. Принятыми мерами выявлено и пресечено 17 преступлений экстремисткой направленности, что более чем в два раза превышает показатель 2019 года.

Также в докладе было отмечено о пресечении свыше 280 тысяч нарушений, допущенных лицами, управляющими автотранспортом. Несмотря на то, что количество ДТП увеличилось более чем на 12%, удалось стабилизировать динамику одного из ключевых показателей — сокращение количества аварий с участием водителей с признаками опьянения.

По окончании выступления докладчик ответил на вопросы парламентариев относительно комплексных мер, принимаемых структурой для улучшения безопасности дорожного движения, наркомании, сотрудничества пресс-службы ведомства со СМИ, других актуальных тем.

В ходе собрания Сластенин поблагодарил депутатский корпус за совместную плодотворную деятельность, отметив важность принятых парламентариями изменений в законодательстве.

Депутаты продолжили работу по повестке дня. Они поддержали внесение изменений в законы региона «О статусе депутата Народного собрания Республики Ингушетия», «Об организации проведения капремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Ингушетия», «О гарантиях частных инвестиций в Республике Ингушетия», «О государственных наградах Республики Ингушетия», «О физической культуре и спорте» и «О животном мире на территории республики».

Кроме того, приняли в третьем чтении законопроекты, касающиеся наделения муниципальных районов и городских округов отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года. Одобрили проекты закона об исполнении республиканского бюджета за 2020 год и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования, утверждении дополнительного соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету республики из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Ингушетии, заключенным правительством республики и Минфином России.

Также законодатели приняли постановления о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья председателем комитета Народного Собрания по здравоохранению и соцполитике Яхьей Белхороевым и избрании мировыми судьями Т. Х. Цечоева и И. И. Газдиева.

Подводя итоги работы законодательного органа в весенней сессии, Яндиев отметил, что этот период был насыщенным как в плане законотворческой деятельности, так и в обеспечении представительской роли органа законодательной власти. Он проинформировал, что с января по июнь 2021 года проведено 13 заседаний Совета парламента и девять заседаний Народного собрания, на которых принято 41 закон РИ и 329 постановлений. Кроме того, были заслушаны отчеты и информация республиканских министерств и ведомств.

Активная работа велась не только внутри Заксобрания, но и в общественных приемных, потому что без такой обратной связи с населением республики говорить о знании проблем в обществе не совсем правильно. Было также отмечено участие депутатов в общественно-политических республиканских мероприятиях.

«Подчеркну, что мы работаем совместно с Главой и правительством Республики Ингушетия. Поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы развитие экономики и социальной сферы региона шло ритмично и слаженно. 16 июня Глава республики Махмуд-Али Калиматов обратился с ежегодным Посланием Народному собранию, в котором определены для всех нас масштабные значимые задачи. По реализации положений послания депутатами парламента ведется соответствующая работа», — заключил Яндиев.

Спикер поблагодарил депутатский корпус за законотворческую работу и принятие социально значимых законодательных актов, пожелав хорошего отдыха во время парламентских каникул.

Закрытие весенней сессии законодательного органа традиционно состоялось в торжественной обстановке под гимны Ингушетии и России.