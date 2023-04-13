Облет земного шара занял 108 минут, после чего корабль приземлился в запланированном месте в 10 часов 55 минут по московскому времени близ деревни Смеловка в Саратовской области.

Это событие — колоссальный шаг для всего человечества, открывший людям управляемое исследование космоса. Праздник День космонавтики учредили в 1962 году. Через шесть лет он получил международный статус — День авиации и космонавтики, который до сих пор отмечается из года в год. В честь данного праздника во многих образовательных и культурных учреждениях проводятся различные мероприятия, показы фильмов, образовательные программы с целью изучения космоса.

Не остался в стороне и Ингушский государственный музей краеведения имени Т. Мальсагова, который принимает активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию Всемирного дня авиации и космонавтики.

11 апреля здесь открылась выставка «Всемирный день авиации и космонавтики», которая продлится до 15 апреля. Она знакомит посетителей с профессией космонавта.

Также в музее в эти дни проводится совместная выставка Международной детской передвижной художественной галереи при ГКУ «ИГМК им. Т. Мальсагова» и детской художественной школы г. Назрани. Вниманию посетителей представлены детские рисунки о космосе из разных городов России.

Доброй традицией стало в этот день чествовать ученых, инженеров, конструкторов, летчиков-космонавтов и всех тех, кто имеет отношение к космической отрасли. Главным гостем музея на этот раз стал ученый-инженер Марзиев Умалат Багаудинович, многие годы возглавлявший Центр управления полетами и почти полвека посвятивший космонавтике. Он рассказал детям из детской художественной школы города Назрани, присутствовавшим на встрече, о космосе, о событии, являющимся колоссальным шагом для всего человечества.

«Моя работа была очень ответственная, от которой зависела жизнь многих людей», — рассказывал ветеран космической отрасли.

Касаясь выбора профессии, он особо отметил, что нынешним старшеклассникам не надо бояться, со страхом ничего нельзя добиться. После окончания школы в Гурьево Умалат Багаудинович в далёких шестидесятых поступил в Московский авиационный институт.

«Авиацией бредили многие мальчишки моего времени, — говорил Умалат Марзиев, — видимо, это и послужило причиной выбора мной данной профессии. Но надо признаться, что меня всегда интересовала история, археология, исследовательская работа в этой области. Однако с предначертанной мне судьбой я никогда не спорил, исполнял всегда ответственно и профессионально возложенные на меня обязанности».

По словам ветерана, молодежи надо прилежно учиться, осваивать науку, а также технические профессии.

Последним местом работы Умалата Марзиева был Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в городе Королёве. В состав института входит Центр управления полётами космических аппаратов, который осуществляет программно-техническое обеспечение полета российского сегмента Международной космической станции, транспортных пилотируемых и грузовых кораблей «Союз» и «Прогресс», космических аппаратов научного и социально-экономического назначения, МКСР «Луч». Именно там и трудился Умалат Багаудинович.

Институт является основным аналитическим центром Госкорпорации «Роскосмос» в области общесистемных исследований проблем развития ракетно-космической техники России с широким спектром задач: от проектирования концепции и долгосрочных перспектив развития ракетно-космической техники до конкретных технологических разработок и их конверсией в интересах других отраслей. В институте проводится работа по созданию и совершенствованию отраслевых систем качества, надежности и безопасности, стандартизации ракетно-космической техники, а также федеральной системы сертификации космической техники.

В ходе мероприятия учащиеся задавали гостю различные вопросы, интересовались космонавтикой.

В заключение мероприятия организатор выставки, заместитель директора З. М-С. Плиева отметила, что подобные мероприятия очень важны, так как они играют большую роль в воспитательном значении. Молодёжь, слушая рассказы старших о достижениях в разных областях, черпают для себя полезную информацию. Обращаясь к учащимся, она сказала: «Мы должны гордиться нашими учеными, писателями, художниками. Мы первые, кто открыл дорогу в космос, достиг больших успехов в разных областях науки и техники. История нашей Родины рассказывает нам об отважных героях, которые не жалели сил своих для блага Отчизны. И вы должны стараться быть похожими на них. Для этого вам необходимо хорошо учиться, получать знания».

В знак благодарности ветерану космонавтики за оказанный визит на это мероприятие, за подробный рассказ о космонавтике она вручила У. Б. Марзиеву памятный подарок.