Из календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов, принятого ЦИК России, следует, что итоги голосования на выборах в Госдуму по одномандатным округам будут подведены не позднее 22 сентября, по партийным спискам — не позднее 3 октября.

На вопросы о предстоящих выборах газете «Ингушетия» ответил помощник председателя Избирательной комиссии республики Муслим Албогачиев.

— Какие выборы пройдут на территории Ингушетии в сентябре 2021 года?

— 17, 18 и 19 сентября 2021 года избиратели на территории республики будут голосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Народного собрания седьмого созыва.

— По какой избирательной системе пройдут выборы?

— Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), включающего в себя всю территорию Российской Федерации, а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации на территории Республики Ингушетия образован один одномандатный избирательный округ № 13, в котором избирается только один депутат.

Депутаты Народного собрания РИ избираются по республиканскому избирательному округу (пропорциональная система). Республиканский избирательный округ, по которому избираются депутаты парламента Ингушетии, включает в себя всю территорию республики. Количество замещаемых мандатов — 32.

Кандидаты в депутаты Народного собрания выдвигаются избирательными объединениями в составе списков кандидатов. Избирательными объединениями на этих выборах являются политические партии и их региональные отделения, зарегистрированные на территории региона.

— Как происходит процесс голосования?

— Избиратель голосует в помещении для голосования. Голосование в помещении для голосования проводится с 8:00 до 20:00 часов. Для получения избирательного бюллетеня избиратель предъявляет паспорт либо документ его заменяющий.

К документам, заменяющим паспорт гражданина, в том числе относится временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта.

Избиратель расписывается за полученный избирательный бюллетень в списке избирателей.

Избирательный бюллетень заполняется в специально оборудованной на избирательном участке кабине, где присутствие других лиц запрещено.

Исключение составляет случай, когда избиратель не имеет возможности самостоятельно заполнить бюллетень — в этом случае ему имеет право помочь другой человек, за исключением члена избирательной комиссии, зарегистрированного кандидата (его доверенного лица) или наблюдателя.

О намерении воспользоваться для заполнения избирательного бюллетеня помощью другого лица, необходимо сообщить участковой избирательной комиссии.

В избирательном бюллетене избиратель ставит любой знак в квадрате напротив избирательного объединения, в пользу которого он сделал свой выбор.

Если в избирательном бюллетене будет проставлено большее количество отметок либо не будет проставлено ни одной, то этот избирательный бюллетень признают недействительным.

Если при заполнении избирательного бюллетеня избиратель допустил ошибку, можно обратиться к члену участковой комиссии, который выдал бюллетень, с просьбой выдать новый бюллетень взамен испорченного.

Заполненный избирательный бюллетень нужно опустить в ящик для голосования.

Если состояние здоровья избирателя не позволяет прибыть в помещение для голосования, он вправе проголосовать вне помещения для голосования, то есть на дому, при наличии обоснованной причины.

Голосование вне помещения для голосования, то есть на дому, проводится в дни голосования 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Для этого избирателю следует заблаговременно обратиться в участковую избирательную комиссию с письменным заявлением или устно, воспользовавшись телефоном. Обратиться в участковую комиссию с просьбой об обеспечении возможности проголосовать на дому может и представитель избирателя.

Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования осуществляется с 9 сентября и не позднее 14.00 по местному времени 19 сентября 2021 года.

В день голосования члены участковой комиссии с правом решающего голоса приедут к избирателю на дом.

Если избиратель обратился в участковую избирательную комиссию с просьбой обеспечить возможность проголосовать на дому, а затем решил прийти в помещение для голосования, он сможет проголосовать там только после возвращения членов комиссии, выехавших для обеспечения возможности голосования вне помещения для голосования.

Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства, могут реализовать свои избирательные права посредством подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения, а также заявления об аннулировании включения в список избирателей по месту нахождения права или отзыва указанного заявления:

лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг — с 2 августа по 13 сентября 2021 года;

в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» — с 2 августа до 24.00 по московскому времени 13 сентября 2021 года;

лично в участковую избирательную комиссию — с 8 по 13 сентября 2021 года.

Избиратели, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания, в том числе, в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в случае если место жительство указанных избирателей расположено на территории Республики Ингушетия, а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части и избиратели, работающие вахтовым методом, в случае если не имели возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, могут реализовать свое активное избирательное право путем подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания не позднее 14:00 по местному времени 16 сентября 2021 года.

Реализация избирательного права избирателями, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, осуществляется через подачу личного письменного заявления о включении в список избирателей в участковую избирательную комиссию избирательного участка, образованного в месте, где пребывают такие избиратели, или определенного решением Избирательной комиссии Республики Ингушетия для проведения голосования таких избирателей не позднее 19 сентября 2021 года.

— Каким образом определяются итоги голосования?

— Избранным по одномандатному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации признается кандидат, который набрал наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.

По результатам выборов по федеральному избирательному округу к распределению депутатских мандатов по общему правилу допускаются федеральные списки кандидатов, получившие 5 и более процентов голосов.

Депутатские мандаты в Народном собрании Республики Ингушетия распределяются между списками кандидатов в депутаты, выдвинутыми избирательными объединениями, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов в депутаты.

— Где можно получить информацию о предстоящих выборах?

— В целях информирования избирателей и участников выборов о предстоящих избирательных кампаниях, проводится работа по освещению хода подготовки к выборам.

На местных телеканалах, в газетах и на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетии в сети «Интернет» размещаются и публикуются материалы, информирующие избирателей о подготовке и проведении выборов.

На официальном сайте Избирательной комиссии Республики Ингушетия в сети «Интернет» открыта специальная рубрика «ВЫБИРАЕМ ВМЕСТЕ 19 сентября 2021», где представлена вся необходимая информация о ходе подготовки к выборам и проводимых в связи с этим мероприятиях, также на главной странице созданы специальные разделы, посвященные различным уровням выборов.

Помимо этого, в данном интернет-ресурсе имеется ссылка на сайт Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, где содержатся тематические разделы для разных категорий участников избирательного процесса. Каждый тематический раздел регулярно обновляется по мере поступления соответствующих материалов.

Кроме того, в Избирательной комиссии Республики Ингушетия и территориальных избирательных комиссиях организована работа «горячей линии» связи с избирателями с режимом по приему звонков с 29 июня по 16 сентября 2021 года в рабочие дни с 10:00 до 17:00 часов, в дни голосования с 17 по 19 сентября 2021 года — с 8:00 до 22:00 часов, а также ежедневно ведется прием граждан в помещениях республиканской и территориальных избирательных комиссий.