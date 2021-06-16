На мероприятии подвели итоги работы депутатов республиканского парламента, Назрановского райсовета, экажевского, гази-юртовского, сурхахинского сельсоветов за период с 2016 по 2021 год.

Как отметили докладчики, депутаты делали акцент в своей работе на прямом контакте с жителями, так как на такой основе строится деятельность всей партии «Единая Россия».

«В основном вся деятельность Народного собрания Ингушетии была направлена на развитие социального блока, и, зная ситуацию в здравоохранении и образовании, мы работали, отстаивая интересы непосредственно наших граждан. Подчеркну, один из самых основных и главных вопросов, который волнует нас больше всего — это создание рабочих мест, и какой бы упор мы ни делали на строительстве школ и детских садов, основное направление для нас — это создание устойчивой экономики в регионе. В этом направлении уже сделано немало, общими усилиями запущены простаивающие предприятия, с каждым днем проходит привлечение новых инвесторов. Отмечу также, что Глава республики, правительство, исполнительные органы полностью поддерживают нас в данном направлении», — отметил депутат парламента Магомед Тумгоев.

Также информацией о проделанной работе и достигнутых результатах поделилась депутат Аза Хашиева. Она отметила, что благодаря командной работе удалось достичь значительных успехов.

«Всего мы рассмотрели 93 федеральные инициативы, из которых поддержали 91. Расширенных заседаний в нашем комитете проведено за этот период шесть, а формирование рабочей группы было проведено по вопросам возвращения вынужденных переселенцев из Пригородного района в места их постоянного проживания. Также проводили мероприятия по обсуждению дорожной карты по укреплению межнациональных связей», — отметила Хашиева.

В ходе форума была озвучена информация о результатах работы в Назрановском районе региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, о результатах работы региональной контрольной комиссии партии. Также отчет о проделанной работе представил глава Назрановского района Муса Муталиев. Кроме того, в форуме принял участие глава райсовета Алихан Барханоев. Главы сельских поселений Экажево, Али-Юрт, Сурхахи выступили с отчётами о проделанной работе.

Региональные форумы о результатах работы за период с 2016 по 2021 год депутатами Народного собрания Ингушетии и местных самоуправлений будут проводиться в течение двух недель во всех районах и городах региона.