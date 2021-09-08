Совещание прошло под руководством главы города Сунжа Аслана Умарова. В мероприятии приняли участие председатель территориальной избирательной комиссии города Ибрагим Гулиев, а также все члены УИК.

Председатель ТИК Сунжи сообщил, что в день голосования для избирателей на территории муниципального образования сформировано 10 избирательных участков: 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910.

В связи с большой численностью населения было принято решение об открытии дополнительного участка для граждан, проживающих в восточной части города в здании Северо-Кавказского гуманитарного колледжа инноваций.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации района, в настоящее время все избирательные участки готовы к проведению голосования, все члены комиссии прошли обучение к предстоящим выборам.

Мэр города напомнил о соблюдении требований Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции и поручил проработать меры для минимизации рисков осложнения эпидемиологической ситуации в местах проведения выборов.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября 2021 года избиратели на территории Республики Ингушетия будут голосовать на выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и Народного собрания Республики Ингушетия седьмого созыва.

Выборы депутатов Госдумы Федерального собрания РФ пройдут по смешанной избирательной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам по единому федеральному округу (пропорциональная система), включающему в себя всю территорию Российской Федерации, а ещё 225 — по одномандатным округам (мажоритарная система).

Депутаты Народного собрания Республики Ингушетия избираются по республиканскому избирательному округу (пропорциональная система). Республиканский избирательный округ, по которому избираются депутаты Народного собрания, включает в себя всю территорию Республики Ингушетия. Количество замещаемых мандатов — 32.