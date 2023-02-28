Встреча состоялась с учащимися 10-х классов. Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя Избиркома Ингушетии Беслан Котиев, председатель горсовета Назрани Юсуп Богатырев, председатель ТИК г. Назрани Башир Акиев, исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» по г. Назрани Мадина Бузуртанова, депутат горсовета Алихан Оздоев.

Ведущая диспута преподаватель обществознания Танзила Аушева задавала детям различные вопросы, касающиеся истории зарождения института голосования как такового, его дальнейшего развития вплоть до нынешнего времени, морально-этических аспектов, связанных с участниками выборного процесса, влияния системы образования на формирование личности политика и т. д.

Ребята продемонстрировали хороший уровень знания избирательного права, о чем свидетельствовали их ответы и способность логично обсуждать нюансы поднятой темы.

В свою очередь гости мероприятия провели тестирование среди школьников, которое пробудило интерес к участию в предстоящих муниципальных выборах (они пройдут 10 сентября т. г.), дали правовую информацию. Котиев напомнил учащимся, что очень скоро (в 18 лет) они получат право голосовать за своих кандидатов на различные уровни власти и что уже сегодня им необходимо готовиться к отстаиванию демократических завоеваний, одним из составляющих которых является право избирать и быть избранным.

Председатель депутатского корпуса Назрани Богатырев обратился к детям с напутственными словами перед тем, как они «сделают шаг во взрослую жизнь», и посоветовал еще глубже изучать особенности избирательной системы, закрепить понятия таких слов, как право, политика, гражданин, референдум, избиратель, избирательная система.

Добавим, что в списках избирателей Ингушетии на сегодняшний день числится более 240 тысяч человек.