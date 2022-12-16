Этот анекдот можно услышать в разных интерпретациях, но суть не меняется: что-то или кто-то достало (достал) до почечной колики.

Офис президента Украины Зеленского, где собрались выпестованные Западом выдающиеся фейкометы современности, что только не придумает, лишь бы России «поплохело». Как правильно заметил один автор, они живут в каком-то своем мире. Сами придумывают фейки, сами их раскручивают, сами в них верят, сами о них забывают и сами свои мифы опровергают.

На это раз эти креативные ребята задумали выпустить видеообращение Зеленского к зрителям финального футбольного матча ЧМ-2022 в Катаре (Аргентина-Франция).

Но, как сообщает газета «Известия», Международная федерация футбола отклонила соответствующую просьбу. Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции заявил, что футбольное поле — это не место для политических акций и протестов.

При этом, по данным телеканала CNN, переговоры между офисом украинского лидера и Международной федерацией футбола по данной теме все еще продолжаются.

Как указал источник СМИ, офис президента Украины предполагал, что их лидер обратится к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре. При этом было неясно, будет ли трансляция выступления Зеленского вестись в записи или в прямом эфире.

Отказу ФИФА в Киеве удивились. Там заявили, что ожидали от ФИФА того, что организация «будет использовать свою платформу во благо», пишет «Спорт-Экспресс».

Ранее Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события, вне зависимости от их тематики, для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине, отмечают «Известия».

Поскольку Зеленский рад любой площадке для того, что попросить оружия и денег, представляю себе во время этого обращения лица аргентинских болельщиков, которые ждут от Месси повторения чуда 1986 года в стиле Марадоны. Да и французам, которые могут закрепить успех 2018 года в России, по большому счету, на этого парня в футболке цвета хаки... Как бы покультурнее выразиться? Короче, по барабану он им. По большому барабану, в который часто стучат болельщики на матчах.

Но, медийных персон из офиса Зеленского это не смущает. Им нужен телевизор, радио, интернет, каждый холодильник и утюг. Все это — «во благо» (смотрите — выше). Это самое «благо» льется через край, когда тысячами гибнут люди. Ведется торг за счет жизней украинцев, человеком называющимся «лидером» страны.

Остается только аплодировать Западу за порождение такого «демократа», как Зеленский, и сочувствовать украинскому народу за его выбор.