В это время коллективный Запад отвернулся, словно ничего не происходит, в очередной раз продемонстрировав миру свою гнилую сущность. Это же российских солдат убивают прикормленные и отравленные русофобией «правильные западники» из ВСУ — им можно, они свои. Такая же мерзость, как и они. Одновременно — трусы.

В этом отношении очень показателен диалог президента Польши Дуды с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Правда, этот дудец в рог войны думал, что разговаривает с коллегой из Франции Макроном.

Разговор состоялся после падения ракет на территории Польши (информация появилась 15 ноября) и гибели двух человек. Официальный Киев поспешил обвинить в атаке Москву, но кукловод (США) быстро одернул заигравшихся украинских марионеток (хотя они и огрызались, прекрасно зная, кто виноват).

Так вот, в беседе с пранкерами Дуда признался, что не желает конфликта с Россией. «Думаете, мне война с Россией нужна? Нет. Поверьте, я этого не хочу. Я не хочу войны с Россией, и я крайне осторожен, поверьте. Крайне осторожен», — обратился Дуда к «Макрону», сообщают СМИ.

Очень хотелось бы здесь применить одно выражение, но оно не очень печатное. Скажем прилично — поджилки у западников затряслись, когда поняли, к чему может привести воинственная риторика их киевских выкормышей.

То есть сами западники идти на конфронтацию опасаются, но всеми силами способствуют неонацистам, чтобы они нанесли России как можно больше урона, любыми методами.

Алексей Зотьев в своем материале напоминает, что в 2014 году в нашу бытность ворвался стереотип, говорящий о том, что излишняя жестокость к русскоязычным, так называемым представителям русского мира, свойственна лишь радикалам, участникам националистических формирований Украины. Да, мы отдавали себе отчет в том, что ненависть ко всему русскому им привили искусственно, путем систематической и многолетней промывки мозгов, которая затронула представителей нескольких поколений жителей Украины. Но при этом мы всё же лелеяли надежду на то, что большей части граждан Украины, гипотетически братского нам народа, чуждо как подобное мировоззрение, так и определенные модели поведения.

«Иллюзии были растоптаны в прах уже в марте 2022 года, когда в Сети стали появляться материалы, демонстрирующие факты убийства и истязания российских военнослужащих, по тем или иным причинам попавших в плен к солдатам ВСУ. В тот самый момент мы осознали, что излишняя жестокость, как и ненависть ко всему русскому, присуща не только участникам националистических батальонов», — подчеркивает автор.

Он замечает, что кадры расстрела российских военнослужащих на территории населенного пункта Макеевка, облетевшие весь мир в ноябре текущего года, поставили окончательную точку в длительном диспуте на тему идеологического единства русского и украинского народов. Ну и, как следствие, породили дискуссию «кто виноват и что делать?».

По поведению Запада совершенно очевидно, что данная трагедия, как и множество других случаев расправ над нашими гражданами, стала возможна в том числе и по вине США, которые много лет планомерно раскачивали украинский социум, переориентируя его совсем на другие идеалы. «80-я бригада ВСУ, бойцы которой расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — пояснил один из военнопленных, ранее входивший в состав данного подразделения, пишет автор.

Также он (военнопленный ВСУ) рассказал, что американские инструкторы, занимающиеся с бойцами различных подразделений украинской армии, в ходе идеологической работы с личным составом в первую очередь учат солдат «ненавидеть все русское».

Должны ли мы винить во всем произошедшем американцев, частично освобождая от ответственности украинцев, которым банально «промыли мозги»? Нет, нет и еще раз нет, хотя бы по причине того, что американцы никогда не настаивали на том, что испытывают некие теплые чувства к жителям России.

«В любом случае зерно всходит только на благодатной почве. И раз украинцы так легко приняли навязанную им идеологическую модель, подразумевающую ненависть ко всему русскому, то она в чем-то была им близка. И сегодня та излишняя жестокость, которую они демонстрируют по отношению к нашим военнослужащим и мирным жителям отпочковавшихся от Украины территорий, — это их осознанный выбор. Разумеется, за это нужно наказывать без оглядки на то, кто, когда и почему так повлиял на мировоззрение граждан некогда союзного нам государства. Просто настало время понять, что полумерами мы уже не отделаемся. Только полное уничтожение ВСУ, как системы деструктивной, русофобской и насквозь пропитанной идеями расового превосходства украинцев над русскими, сможет принести мир на соседние с нами земли. Только так. Потому что покаяться они не готовы, а на перевоспитание выродков, которых более 30 лет готовили как «Антироссию», у нас банально нет времени», — заключает Алексей Зотьев.