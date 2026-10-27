Помощник руководителя СУ СКР по Ингушетии удостоен медали за помощь бойцам СВО

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, награду вручил руководитель отделения общественной организации «Офицеры России» в республике Руслан Галаев.

Отмечается, что это стало признанием личного вклада Умара Горчханова в поддержку участников специальной военной операции. Также отмечена его активная гражданская позиция и общественная деятельность.