Прокуратура республики проводит проверку по факту гибели женщины и двух детей от отравления угарным газом в Назрани, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства.
Трагедия произошло сегодня, 20 ноября, в полдень по улице Московская. Погибла женщина и два ребенка 5 и 6 лет.
Для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор республики Андрей Васильченко.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.
Дала гешт долда.