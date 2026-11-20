Трагедия произошло сегодня, 20 ноября, в полдень по улице Московская. Погибла женщина и два ребенка 5 и 6 лет.

Для выяснения обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал прокурор республики Андрей Васильченко.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Причина и обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Дала гешт долда.