После вмешательства прокуратуры Ингушетии погашен долг по зарплате на 3,5 млн рублей 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства, при проведенной ранее проверке исполнения трудового законодательства было установлено, что 243 сотрудникам предприятия своевременно не выплачена заработная плата за март текущего года.

Прокуратура внесла представление руководителю ГУП, возбудив в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП России (невыплата или неполная выплата в установленный срок зарплаты, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Отмечается, что в результате принятых мер прокурорского реагирования проблема была решена.