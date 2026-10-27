После вмешательства прокуратуры в Ингушетии аннулировали долг за газ 

В ходе проверки было установлено, что организация выставила счет на сумму более 159 тысяч рублей за период с сентября 2024 года по настоящее время. При этом начисления производились не по фактическим показаниям прибора учета, но по нормативу.

Для устранения выявленных нарушений прокуратура направила представление генеральному директору компании, после чего был выполнен перерасчет согласно показаниям счетчика. Задолженность аннулирована, заявитель уведомлен о результатах проверки.