Посол России в Египте окажет содействие в доставке гуманитарной помощи от Ингушетии в сектор Газа

Отмечается, что стороны обсудили промежуточные итоги гуманитарной акции, организованной Ингушетией. Ахмед Костоев выразил признательность за помощь в доставке груза послу и всем сотрудникам дипломатического ведомства от лица Главы республики и председателя регионального парламента. В ходе встречи также были отмечены усилия российской дипломатии и военного атташе Игоря Ерушова по эвакуации граждан РФ из зоны конфликта в секторе Газа.

«Наша встреча подчеркнула важность международного сотрудничества и гуманитарных усилий в регионе для оказания помощи тем, кто нуждается в ней в условиях текущего конфликта», — подчеркнул Георгий Борисенко.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, отдельное внимание было уделено работе заведующего консульским отделом посольства в Каире Турпала Аутаева, который с первых дней оказывает содействие в гуманитарной акции.

Напомним, на днях три самолета доставили около 100 тонн гуманитарной помощи из Ингушетии и в ближайшее время планируется еще несколько рейсов.