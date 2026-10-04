Постпред Ингушетии наградил выпускников московских вузов с красными дипломами 

По поручению Махмуд-Али Калиматова, руководитель постпредства республики при Президенте России Муслим Оздоев вручил награды ингушским студентам, окончившим московские вузы с отличием, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.
«В этом году большое количество студентов из республики получили красные дипломы. Такие результаты показывают ответственное отношение молодых людей к учебе, стремление к знаниям и профессиональному развитию», — отметил постпред, вручая грамоты Главы региона за высокие успехи в учебе и отличное завершение обучения.
Муслим Оздоев подчеркнул, что для республики успехи выпускников имеют большое значение. Он выразил уверенность, что полученные знания и опыт юноши и девушки применят на благо Ингушетии и всей страны. Пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности, новых достижений и реализации поставленных целей.