Постпред Ингушетии наградил выпускников московских вузов с красными дипломами 

«В этом году большое количество студентов из республики получили красные дипломы. Такие результаты показывают ответственное отношение молодых людей к учебе, стремление к знаниям и профессиональному развитию», — отметил постпред, вручая грамоты Главы региона за высокие успехи в учебе и отличное завершение обучения.

Муслим Оздоев подчеркнул, что для республики успехи выпускников имеют большое значение. Он выразил уверенность, что полученные знания и опыт юноши и девушки применят на благо Ингушетии и всей страны. Пожелал дальнейших успехов в профессиональной деятельности, новых достижений и реализации поставленных целей.