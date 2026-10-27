Постпред Ингушетии при Президенте России встретился со своим коллегой из КБР

Постоянный представитель Ингушетии при Президенте Российской Федерации Муслим Оздоев встретился с коллегой из Кабардино-Балкарии Ратмиром Бекишевым.
Как информировали газету «Ингушетия» организаторы мероприятия, в ходе беседы стороны обсудили развитие сотрудничества между представительствами и перспективы совместной работы. Отдельное внимание уделили обмену опытом и налаживанию деловых связей.
По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем взаимодействии и продолжении сотрудничества между своими ведомствами.