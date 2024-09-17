Постпредство Ингушетии в Москве проведет очередной турнир по мини-футболу «Кубок Дружбы 2024» 

Как информировали газету «Ингушетия» в Постпредстве республики, в футбольных баталиях будут участвовать любительские команды от землячеств московских ВУЗов.

Отмечается, что призовой фонд составляет 22 000 рублей. Открытие турнира и первые матчи пройдут 28 сентября в столице России.

Всем председателям землячеств, желающим принять участие в соревнованиях, необходимо собрать команду от вуза и заполнить данные на сайте ведомства. Максимальное количество игроков в заявке — 10. Крайний срок подачи заявки — 25 сентября текущего года.

«На этот раз турнир пройдет не только среди представителей ингушских и вайнахских землячеств вузов, а также среди представителей разных народов, проживающих на территории России и дружественных стран», — подчеркнули в Постпредстве Ингушетии.