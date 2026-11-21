Уже через год после открытия на стенах школы появились первые трещины. Их тогда устранили, но спустя три года проблема вновь дала о себе знать, причем на этот раз масштабы оказались куда более значительными, сообщили газете «Ингушетия» в региональном правительстве.

Почти половина из девяти блоков здания смещается: зазоры в стыках достигли 5 см на первом этаже и 8 сантиметров на третьем. Подвижки привели к разрушению перегородок, дверей и плитки. Один из блоков даже накренился и сдвинулся на 5 сантиметров от изначального положения.

За строительство школы отвечала компания «Техстрой», геологические изыскания и проектирование осуществляло ООО «Стройпроект-12». Директор учебного заведения утверждает, что подрядчик соблюдал смету, выполнял работы добросовестно и откликался, когда начали появляться проблемы.

В Минстрое и Госстройнадзоре республики предполагают, что ошибки могли быть допущены на этапе геологических исследований и проектирования. Окончательные выводы сделает техническая экспертиза: она проверит достоверность изысканий, проектные расчеты и качество использованных материалов.

По поручению Махмуд-Али Калиматова Минстрой тщательно изучил всю документацию по объекту с целью выявить лиц, ответственных за приемку здания с нарушениями, для последующей передачи материалов в соответствующие органы. На текущий момент эксперты считают, что несущие стены и железобетонный каркас школы не повреждены. Возможно, проблему просадки блоков удастся решить с помощью инъектирования грунта, но окончательные выводы можно будет сделать только после завершения экспертизы.

Между тем, Глава республики неоднократно подчеркивал важность соблюдения строительных норм при возведении социально значимых объектов, приоритет должен отдаваться качеству.

Недавно на расширенном заседании правительства Махмуд-Али Калиматов вновь поднял вопрос о качестве строительства социальных и инфраструктурных объектов, финансируемых из бюджета. Он подчеркнул, что в Ингушетии благодаря поддержке федерального центра активно строятся школы, детские сады, больницы, спортивные сооружения, дороги и объекты коммунальной инфраструктуры. При этом каждый проект должен соответствовать строительным нормам и качественно выполняться на всех этапах.

Руководитель региона заявил, что жители до сих пор сталкиваются с последствиями некачественного строительства прошлых лет, подчеркнув важность не только устранения выявленных нарушений, но и анализа их причин для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

Глава напомнил, что каждый возводимый в республике объект имеет огромное значение для людей, которые с нетерпением ждут появления новых образовательных учреждений, медицинских организаций и ДОУ, совершенствования транспортной и коммунальной сетей. Поручил местным властям ужесточить надзор за качеством строительных работ, следить за состоянием уже функционирующих объектов и рационально использовать бюджетные средства.

Он акцентировал внимание на том, что цель заключается не только в возведении зданий, но и в формировании прочной инфраструктуры, которая будет служить населению на протяжении многих лет.