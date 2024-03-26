Правоохранители Ингушетии изъяли контрафактный алкоголь 

Отмечается, что в кафе без названия в сельском поселении Нестеровское обнаружено 15 бутылок водки под наименованием «Домашний доктор». Контрафактный алкоголь продавался без соответствующих документов.

В действиях реализатора суррогата усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).