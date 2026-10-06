Правоохранителями задержан обвиняемый в наезде на полицейского в Карабулаке

Сотрудники правоохранительных органов республики накануне задержали 31-летнего местного жителя, обвиняемого в применении насилия в отношении представителя власти. Фигурант был задержан в аэропорту города Махачкалы, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.
Мужчина уже доставлен в следственный отдел по Карабулаку. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).
По версии следствия, 2 апреля 2026 года сотрудники ОМВД России по Карабулаку, находясь при исполнении служебных обязанностей, проводили проверку поступившей информации о возможном незаконном хранении наркотических средств и оружия.
На проезжей части автодороги по улице Промысловой они обнаружили припаркованный автомобиль. Водителю было предложено предъявить документы на транспортное средство и право управления им. В ответ на законные требования фигурант совершил наезд на одного из сотрудников патрульно-постовой службы, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся.
В связи с этим органами предварительного расследования мужчина был объявлен в межгосударственный и федеральный розыск. Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение.
«Расследование уголовного дела продолжается», — подытожил собеседник издания.