Правоохранителями задержан обвиняемый в наезде на полицейского в Карабулаке

Мужчина уже доставлен в следственный отдел по Карабулаку. Ему инкриминируется преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

По версии следствия, 2 апреля 2026 года сотрудники ОМВД России по Карабулаку, находясь при исполнении служебных обязанностей, проводили проверку поступившей информации о возможном незаконном хранении наркотических средств и оружия.

На проезжей части автодороги по улице Промысловой они обнаружили припаркованный автомобиль. Водителю было предложено предъявить документы на транспортное средство и право управления им. В ответ на законные требования фигурант совершил наезд на одного из сотрудников патрульно-постовой службы, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся.

В связи с этим органами предварительного расследования мужчина был объявлен в межгосударственный и федеральный розыск. Судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ему предъявлено обвинение.

«Расследование уголовного дела продолжается», — подытожил собеседник издания.