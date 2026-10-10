Правовой урок провел следователь для учащихся школы Малгобека Ингушетии 

Следователь по особо важным Ахмед Могушков провел занятие, посвященное профилактике преступлений и правонарушений среди подростков. Кадетам рассказали о наиболее распространенных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, об уголовной и административной ответственности за такие деяния, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Отдельное внимание было уделено ситуациям, в которых подростки могут стать жертвами преступлений. Школьникам напомнили правила безопасного поведения на улице, в подъезде и лифте, при общении с незнакомыми людьми, по пути в школу и домой. Кроме того, обсуждались опасность самовольного ухода из дома и основы цифровой гигиены.

Учащиеся также узнали об истории становления Следственного комитета России, его основных задачах и специфике работы следователей. Им разъяснили порядок поступления и особенности обучения в образовательных организациях ведомства.

В завершение встречи следователь проинформировал школьников о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности» — 123 или 8 (8734) 55-03-05, также «Телефона доверия» — 8 (8734) 55-04-67.