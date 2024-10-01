Предприятие «Сад-Гигант Ингушетия» привлекло к сбору урожая яблок студентов 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики, раннее Махмуд-Али Калиматов давал поручение региональному министерству образования и науки организовать профессиональную практику на аграрных, промышленных, технических и других предприятиях.

«Считаю, что производственная практика закрепляет полученные знания. На предприятии студенты имеют возможность познакомиться с рабочими процессами, участвуя в них, и такой опыт не заменишь никакими теоретическими знаниями», — отметил руководитель региона.

Между тем, крупнейшее садоводческое хозяйство в Северо-Кавказском федеральном округе «Сад-Гигант Ингушетия» в этом году планирует собрать 60 тыс. тонн яблок, что на 2 тысячи больше, чем в 2023-м. Здесь выращивают 16 сортов яблок.

Полностью завершить сбор урожая планируют в ноябре. Продукция агропредприятия пользуется хорошим спросом среди покупателей из разных регионов страны. ООО работает с такими сетями, как «Магнит», «Тендер», «Пятерочка».

Важно отметить, что для рабочих на сельхозпредприятии созданы все необходимые и комфортные условия труда.