В ходе инспекции члены комиссии оценят, насколько полно устранены недостатки, выявленные в 2025 году, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе пенитенциарного учреждения.

Будет проанализировано состояние медицинского и материально-бытового обеспечения лиц, содержащихся под стражей, соблюдение режима и надзора, организация воспитательной работы с осужденными, законность и соблюдение прав человека в местах лишения свободы. Проверка затронет и другие направления деятельности регионального ОФСИН.

В рамках контрольных мероприятий 25 ноября с 14 до 16 часов Николай Засухин проведет прием граждан по адресу: город Карабулак, улица Карабулакская, 1.

Предварительная запись осуществляется по телефону 8 (8734) 44-39-90 и продлится до 12 часов дня приема.