Представители Ингушетии приняли участие в акции «Шатер Рамадана» в Астраханской области

Ибрагим Цороев
Фото:
Миннац РИ

Представители ингушской национально-культурной общины в Астраханской области приняли участие в совместном с другими мусульманами различных национальностей ифтаре.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, на мероприятии также присутствовали председатели НКО Дагестана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, председатель Ногайской общины и муфтий Астраханской области.

Напомним, инициатором данного богоугодного мероприятия в священный месяц Рамадан стал представитель главы Чеченской Республики в Астраханской области Хизри Эдильсултанов.

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