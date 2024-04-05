Представители Ингушетии приняли участие в акции «Шатер Рамадана» в Астраханской области

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, на мероприятии также присутствовали председатели НКО Дагестана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, председатель Ногайской общины и муфтий Астраханской области.

Напомним, инициатором данного богоугодного мероприятия в священный месяц Рамадан стал представитель главы Чеченской Республики в Астраханской области Хизри Эдильсултанов.