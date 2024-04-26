Представители Постпредства Ингушетии в Москве обсудили на форуме проблемы строительства и ЖКХ

Как сообщили газете «Ингушетия» в Постпредстве, в рамках Международной выставки-форума «Россия» прошло событие, посвященное основным задачам, а также перспективам развития строительного комплекса и ЖКХ.

Отмечается, что делегация от республики во главе с постоянным представителем региона Микаилом Илезовым участвовала в пленарном заседании, которое состоялось при участии заместителя председателя правительства страны Марата Хуснуллина, представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов, федеральных научных, образовательных организаций и бизнес-структур.