Премьер Ингушетии взял на контроль вопрос благоустройства улицы в селе Экажево

В формате видеоконференцсвязи по поручению Президента России Владимира Путина прошел прием, который провел начальник управления главы государства по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.
Как сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики, поводом для мероприятия с участием премьер-министра региона Владимира Сластенина стало обращение жителя Экажево Назрановского района Гирихана Шанхоева с просьбой привести в порядок улицу Арсаноева.
Между тем, как отмечается, территория включена в программу благоустройства на 2027 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В ходе всероссийского голосования проект поддержали 6 301 человек.
В рамках работ планируется заасфальтировать участок проезжей части, установить наружное освещение на существующих опорах электропередачи и разместить скамейки. Работы намечены на период с апреля по декабрь будущего года.
Рассмотрение обращения и благоустройство улицы Владимир Сластенин взял на личный контроль.