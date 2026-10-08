Премьер-министр Ингушетии рассмотрел обращения жителей в ходе приема

Как информировали «Ингушетию» в пресс-службе регионального кабинета министров, житель Назрановского района поднял вопрос обеспечения необходимым инсулином. Министерству здравоохранения республики поручено оказать заявителю содействие и обеспечить предоставление лекарственного препарата.

Еще одно обращение касалось организации лечения за пределами Ингушетии. Специалисты Минздрава рассмотрят вопрос, заявительнице также будет оказана материальная помощь.

Жительница Малгобекского района в свою очередь сообщила о проблемах с электроснабжением частного дома в сельском поселении Зязиков-Юрт. По ее словам, из-за низкого напряжения требуется установка дополнительной опоры линии электропередачи. Администрации района поручено организовать соответствующие работы, а «Ингушэнерго» — наладить электроснабжение и обеспечить нормативный уровень напряжения в домовладениях.

В рассмотрении обращений приняли участие представители профильных ведомств, муниципальных администраций и энергоснабжающей организации. По каждому вопросу определены ответственные лица и дальнейшие действия.