Президент федерации альпинизма Ингушетии Беслан Гудиев поздравил республику с вершины Эльбруса

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, Гудиев поднял флаг республики на высоте более 5600 метров над уровнем моря.

Отважный альпинист с вершины горы пожелал родному краю процветания и успехов во всех сферах жизни, а землякам и дальше прославлять свою малую Родину, добиваться блестящих побед.