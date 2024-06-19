Президент федерации альпинизма Ингушетии Беслан Гудиев поздравил республику с вершины Эльбруса

Президент федерации альпинизма и скалолазания Ингушетии Беслан Гудиев, несмотря на свой преклонный возраст, совершил восхождение на самую высокую гору России и Европы в честь 32-летия родной республики.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта региона, Гудиев поднял флаг республики на высоте более 5600 метров над уровнем моря.
Отважный альпинист с вершины горы пожелал родному краю процветания и успехов во всех сферах жизни, а землякам и дальше прославлять свою малую Родину, добиваться блестящих побед.