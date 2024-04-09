Президент России поздравил Главу Ингушетии с 65-летием

«Вы пользуетесь заслуженным признанием — как опытный профессионал, принципиальный, преданный делу человек. Сегодня от вас, вашей энергии, глубокого знания проблем региона во многом зависят социально-экономическое развитие Республики Ингушетия, реализация ее значимого потенциала, повышение качества жизни людей», — отмечается в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин подчеркнул, что очень важно уделять приоритетное внимание таким ключевым задачам, как поддержание мира и межнационального согласия в Ингушетии и на Северном Кавказе в целом.

Глава государства пожелал руководителю субъекта доброго здоровья и всего наилучшего.