При проведении операции «Мак-2024» в Ингушетии уничтожено 18 очагов произрастания конопли 

В ходе операции было выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранительные органы изъяли около 350 граммов марихуаны и мефедрона.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, цель ежегодной операции — борьба с незаконными посевами и дикорастущими очагами конопли и мака, а также предотвращение распространения наркомании.