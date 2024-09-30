При проведении операции «Мак-2024» в Ингушетии уничтожено 18 очагов произрастания конопли 

В рамках операции «Мак-2024» в Ингушетии совместными усилиями полиции, сотрудников пограничного управления ФСБ и местных органов власти ликвидировано 18 очагов произрастания конопли общей площадью 963 квадратных метра.
В ходе операции было выявлено 7 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Правоохранительные органы изъяли около 350 граммов марихуаны и мефедрона.
Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по республике, цель ежегодной операции — борьба с незаконными посевами и дикорастущими очагами конопли и мака, а также предотвращение распространения наркомании.