При содействии УПЧ в Ингушетии осужденный переведен в тюрьму ближе к родным

Отмечается, что мать осужденного обратилась в ведомство с просьбой помочь переместить ее сына, который отбывает наказание в исправительном учреждении далеко от их места жительства, в более близкую к их дому колонию.

«Наша семья живет в съемной квартире, у нас нет собственного жилья. Я инвалид II группы и страдаю от многочисленных заболеваний. В связи с тем, что сын находится в отдаленной от нас колонии, мы не можем навещать его», — сказала заявительница.

По результатам сотрудничества уполномоченного по правам человека в республике с Федеральной службой исполнения наказаний России принято решение о направлении осужденного в исправительное учреждение УФСИН в Северной Осетии с учетом проживания близких родственников и наличия соответствующих условий для содержания заключенных.